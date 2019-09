U DIJALOGU O KIM TREBA DA UČESTVUJE VIŠE AKTERA, PA I PREDSTAVNIK RUSIJE! Manter najavljuje sastanak o odnosima na Zapadnom Balkanu: Vidimo se u DECEMBRU u Berlinu

Nekadašnji ambasador SAD u Srbiji i predsednik Instituta "Istok-Zapad" Kameron Manter saglasan je sa idejom da se u dijalog o KiM uključi više aktera.



- Početkom sledeće godine biće novih mogućnosti, s novim timom u Briselu, s novim timom na Kosovu, naravno za srpsku vladu i za srpsku opoziciju - da svi oni učestvuj, rekao je Manter.

Voleo bi, kaže, da nova Vlada Kosova bude voljna da problem taksi reši i "ispod radara", a i pitanje koje Albanci pominju - da Srbi prestanu da delegitimizuju zemlje koje su priznale Kosovo, dodajući da veruje u tihu diplomatiju.

Manter kaže da će se sa predsednikom Vučićem danas sresti i da će pričati o tome da nema dovoljno zamajaca u odnosima izmedu Zapadnog Balkana i Evrope.

- Želimo da istražimo načine na koje se to može prebroditi, u SAD postoji novi savetnik za nacionalnu bezbednost, tu je specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Metju Palmer, postoji politicki osećaj da stvari mogu da se pokrenu, naveo je Manter.

foto: Beta

Manter kaže da se slaže sa idejom da u dijalogu učestvuje što više aktera, dodajući da i njegov institut učestvuje u dijalogu na Balkanu, najavljujući sastanak u Berlinu u decembru.

- Budimo pošteni, situacija je nerešena. Kada kažete ko učestvuje, moramo da shvatimo prvo - ko iz Prištine? Oni imaju izbore u oktobru, mi nećemo znati dok se ne završe ko će iz Prištine učestvovati. Isto tako EU još odlučuje i pravi tu tranziciju za svoj tim koji će ovde doći posle 1. u mesecu - da li će biti specijalni izaslanik, da li ce biti još ljudi ... Onda imamo novi tim u Vašingtonu, imamo Palmera, imamo savetnika za nacionalnu bezbednost... Koncept jeste dobar - trojka ili nije bitno koliko će ljudi učestvovati, ali još nismo sigurni ko će biti ti akteri. Mislim da će trebati vremena - možda mesec-dva pre nego što će da bude jasno ko će učestvovati, rekao je.

Upitan o mogućem učešću Rusije, kaže da je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harcenko rekao da ne može biti rešenja za Kosovo bez Rusije.

- Strucnjak kao Harčenko bi mogao da pomogne i to je razumno očekivati, kaže bivši ambasador u Srbiji.

Kaže da u kontaktima sa ljudima u regionu vidi želju da se problemi reše.

- Ja ostajem optimista, iako sam razočaran što nije bilo napretka, ali optimista sam da postoji osnov za to, i o tome ću da pricam sa predsednikom Vučićem, dodao je.

- Želim da pohvalim Vučića što je fleksibilan političar. U našim razgovorima smo uvek pričali o činjenici da je budućnost Srbije da bude demokratska država, prosperitetna zemlja koja živi mirno sa susedima. To se može postići, a ja verujem da i on u to veruje, samo kao clanica EU, ističe Manter.

Da bi Srbija bila deo EU mora doći do nekog aranžmana sa Kosovom, kaže on.

- Kao američki diplomata, ja podržavam zamisao da Srbija prizna Kosovo i da Kosovo i Srbija zajedno rade i reše svoje probleme, naveo je Manter.

Voleo bih da rezultat izbora na Kosovu bude takav da ko god bio na vlasti, bude voljan da pruži ruku srpskoj strani, i da će pitanje taksi biti rešeno sa obe strane, možda ne javno, možda uz dobru volju, "ispod radara", a i po pitanju koje Albanci pominju - da Srbi prestanu da delegitimizuju zemlje koje su priznale Kosovo, kaže Manter.

On ocenjuje da ima puno mesta za ustupke, ali da se to ne mora raditi tako da se ponizi druga strana.

- Neki pregovori bez mnogo pažnje mogu da dovedu do odustajanja od ekstremnih stavova - da Albanci ukinu takse, ali ima stvari koje i Srbi mogu da uradi. Tome sluši tiha diplomatija. Ja sam uveren da će Vlada Srbije uspeti u tome.

(Kurir.rs)

Kurir