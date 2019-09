VAŠINGTON, BERLIN I BRISEL SATERUJU PRIŠTINU U ĆOŠAK: Ameri uvažili Vučićev uslov, takse moraju pasti!

Posle jasne poruke američkog specijalca za Balkan Metjua Palmera da nove kosovske vlade neće biti ukoliko opstanu takse na srpsku robu, okolnosti pod kojima se rešava pitanje Kosova i Metohije promenile su se u korist Srbije.



Najvažniji igrač na planeti uvažio je poziciju Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića, koji od početka insistira na uklanjanju taksa kao glavne prepreke za nastavak dijaloga, ocenjuju sagovornici Kurira.



Više aktera u dijalogu



Pored Palmera, sličnu poruku poslala je i nemačka kancelarka Angela Merkel posle sastanka s premijerkom Srbije Anom Brnabić u sredu u Berlinu.



- Dosad nije bilo moguće uspostaviti dijalog između Beograda i Prištine, budući da takse predstavljaju veliku prepreku i otežavajuću okolnost - izjavila je Merkelova, koja nije isključila mogućnost da Nemačka i Francuska, poput SAD, imenuju svoje izaslanike za dijalog.



Ideju o uključivanju više aktera u proces rešavanja kosovskog problema podržao je i nekadašnji ambasador SAD u Srbiji i predsednik Instituta Istok-Zapad Kameron Manter, koji je juče razgovarao s Vučićem. Manter kaže da bi voleo da nova kosovska vlada bude voljna da reši problem taksa i „ispod radara“.



- Želimo da istražimo načine na koje se to može prebroditi, u SAD postoji novi savetnik za nacionalnu bezbednost, tu je specijalni izaslanik za zapadni Balkan Metju Palmer, postoji politički osećaj da stvari mogu da se pokrenu - smatra Manter.

Definisan stav



Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da su Amerikanci, imenovanjem Palmera za specijalnog izaslanika, definisali jasan stav prema Kosovu.



- Sa Džonom Boltonom ili bez njega, Trampova administracija je jasno stavila do znanja da želi ubrzanje dijaloga i ukidanje taksa Prištine, hoće da bude učesnik u završnici rešavanja kosovskog problema, a uz to je prihvatila stav Srbije, koja insistira na kompromisnom rešenju. To je usaglašena politika SAD i sprovodiće je Majk Pompeo, Stejt department, a sada i Robert O’Brajan. Poruke iz Vašingtona imaju i onaj deo u kojem kažu da se na kraju svakog dogovora očekuje i međusobno priznanje. Tramp očigledno želi da ima rešeno kosovsko pitanje kao adut za svoje izbore, ali će u dijalog morati da uđe i Rusija - ocenjuje naš sagovornik.

Sastanak Vučića i Tanina

O SITUACIJI NA KOSOVU I METOHIJI, IZBORIMA, IZVEŠTAJU UNMIKA

foto: PREDSEDNISTVO SRBIJE Predsednik Vučić juče je razgovarao sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara UN i šefom Misije UN na KiM Zahirom Taninom o situaciji na Kosovu. Povod za sastanak su pripreme izveštaja generalnog sekretara UN o radu Unmika, koji će biti predstavljen Savetu bezbednosti u oktobru. Vučić je rekao da očekuje da će međunarodni predstavnici pomoći da kosovski izbori proteknu mirno i da će Srbi moći da iskoriste pravo da slobodno biraju svoje predstavnike. On je zahvalio Taninu za dosledno zalaganje Unmika zbog poštovanja Rezolucije 1244. - Prisustvo UN, to jest Unmika, kao i drugih međunarodnih misija na KiM, više je nego potrebno kao garancija bezbednosti srpskog naroda - naglasio je predsednik Srbije.



