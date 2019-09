PREDSEDNIK SRBIJE: Opozicija ima maštu kao mali Đokica! Misle da mogu da UĐU U PREDSEDNIŠTVO I POSTANU PREDSEDNIK!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komenatrisao je danas snimak u kojem se čuje kako lider SzS Dragan Đilas, pre nekoliko godina dok je bio na vlasti, preti policajcu koji ga je zaustavio zbog prekršaja otkazom, kako je po njemu, najstrašnije to što je Đilas tada poručio svima koji profesinalno rade svoj posao da ne smeju da diraju njega koji je bog i tajkun i kada krši zakon.

- To je takva bahatost. Oni su mislili da mogu da uđu u predsedništvo, to ni mali Đokica tako ne zamišlja. Onda su tada kod Terazija opkolili jednog čoveka, policajca u civilu, kome su pretili i govorili: gde ćeš ti da radiš, šta ćeš ti sutra? Meni su dve stvari u ovom snimku bile važne. Bahat je čovek po prirodi. Ali način da se kaže "ja ću da se potrudim da takvi kao ti izgube posao", to je poruka za profesionalce: Ja ću da se borim da ti koji radiš svoj posao po zakonu, izgubiš svoj posao. I druga stvar je reakcija šefa ovog policajca, koji se izvinjava Đilasu jer je policajac radio svoj posao. Snimak govori više nego što bih mogao da kažem i ja i bilo ko drugi.

Govoreći o dolasku Nenada Borovića u SNS, Vučić je rekao da je od njega očekuje mnogo i da je reč o borcu.

- Naši ljudi bi voleli da se učaure, da niko ne dolazi, da čuvaju funkcije, ne svi…Morate da se borite protiv toga! Da je neko iz SNS odlazio, rekli bi vidi kako je pametan. Ovako je preletač – rekao je Vučić.

Kada je reč o dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima na FPN, Vučić je rekao da su izborni uslovi bolji nego 2012. godine, čistiji birački spisak i veća pristupnost opozcije medijima.

- Govorili su o biračkim spsikovima, rekli smo: Uredite kako hoćete. Spremni smo da prihvatimo sve što vi niste. Rezultatima rada, auto-putevima, platama, penzijama, prugama možemo da vas pobedimo! Radom ćemo da vas pobeđujemo! Oni misle da je dovoljno samo jednom dnevno da tvitnu iz kafića na Vračaru – istakao je Vučić.

