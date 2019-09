OČEKUJEM DA ĆE VUČIĆ BITI MUDRIJI OD NEKIH POLITIČARA IZ BIH! Komšić: Predsedništvo nema ništa sa njima, dolazimo u Beograd na zajednički sastanak dve zemlje sa Turskom!

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić obratio se nakon današnje sednice Predsedništva BiH kazavši da je sednica bila redovna.

- Na njoj su bile redovne tačke koje se tiču zaključenja bilateralnih sporazuma, odgovora, bilo da je reč o davanju agremana ambasadorima pojedinih zemalja, imenovanju nerezidentnih ambasadora, rekao je Komšić.

On je potvrdio da je na sednici prihvaćen poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Predsedništvo BiH 8. oktobra poseti Beograd.

- Reč je o trilateralnom sastanku Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska i polaganju kamena temeljca u blizini Sremske Rače za autoput Sarajevo - Beograd, kazao je Komšić.

Prokomentarisao je i sutrašnji sastanak predstavnika političkih stranaka iz RS sa srpskim predsednikom.

- Ja se nadam da će gospodin Vučić, rekao bih čak da očekujem to od njega i poprilično sam siguran, biti mudriji od nekih naših ovde političara kada je reč o tom sastanku, kratko je rekao Komšić.

Kada je reč o zahtevu Predsedništva BiH koji je upućen Veću ministara, o izdvajanju tri miliona maraka za prelaz Bratunac - Ljubovija, na insistiranje novinara, Komšić je prokomentarisao i izjavu predsedavajućeg Veća ministara BiH Denisa Zvizdića da ta sredstva neće biti operativna, jer nema budžeta.

- Imaju budžetske rezerve. Ja ne znam koliko je Veću ministara ostalo još, ali po meni juče su neke stvari pale ili povučene na Veću ministara isključivo zbog neslaganja jednog od dopredsedavajućih Veća ministara, to je gospodin Dalipagić. Dakle, reč je i o tom mostu i o mostu gore u Bijeljini, o masi nekih stvari koje su neophodne na kraju krajeva i za ovaj trilateralni sastanak u Beogradu. Mi smo rekli da ćemo u međuvremenu pokušati da te stvari poređamo, dakle, poređati sva otvorena pitanja sa Srbijom i da vidimo šta je do nas da mi možemo ispraviti. Most Bratunac - Ljubovija besmisleno je da stoji napravljen. To nema veze s politikom, to ima veze s ljudima koji tamo žive, rekao je Komšić.

On je naveo kako je očigledno da je taj most i druge neke priče koje su životnog karaktera, da su predmet raznih igara.

- Da ne budem pregrub u oceni, možda i nekih političkih ucenjivanja. Nisam u to siguran, ne poznajem detalje rada u Veću ministara, rekao je Komšić.

Osvrnuo se i na današnji sastanak Predsedništva BiH s ambasadorima, istakavši kako su razgovarali o ukupnoj situaciji u zemlji, kako se dođe do kompromisa, ali da nikakvih pomaka nije bilo.

- Nema nikakvih konkretnih pomaka. Do nas je sad da vidimo šta ćemo i kako ćemo, kako izaći iz ove situacije kada je reč o formiranju vlasti, MAP, ANP, NATO puta i tako dalje, rekao je Komšić, dodavši kako nije bilo kritika.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

Kurir