VUČIĆ O PLANU ZA KOSOVO VOJISLAVA KOŠTUNICE: Ako neko to može da sprovede, ja sutra dajem ostavku! Tim lažima samo otežavate i meni i Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da poštuje sve nekadašnje predsednike Srbije, ali da predlog Vojislava Koštunice o rešenju pitanja Kosova i Metohije nije realan.

"Ko će to da prihvati da iznajmimo zemlju na 100 godina? Ko će to da prihvati od Albanaca? Hajde da prekinemo sebe da lažemo i pričamo bajke o sebi. Hajde pokažite kako ćete da ubedite Albance da to prihvate to", kazao je Vučić.

foto: Predsedništvo Srbije

On je kazao da takvim predlozima samo lažemo sebe i javnost.

"U Hongokongu žive Kinezi a na Kosvu 93 odsto stanovništva čine Albanci a ne Srbi. Pokažite mi kako ćete ubediti Albance da to prihvate. Kažite ljudima šta je istina pa da u tim okvirima pokušamo nešto da uradimo. Ja nisam u stanju da napravim Hongkong zato što znam da su to gluposti. Nama je potreban realan, državotvorni pristup rešavanju tih problema a ne lupetanja svih vrsta. Kako ćete da se pomirite kad Albanci to neće? Lažete sebe, obmanjujete javnost. Samo sebi štetimo sve vreme. Zato što nežne srpske uši neće da čuju istinu. Rak lečite čajem od kamilice. Evo dovedite ljude koji će da vam naprave Hongkong, ja nisam u stanju", dodao je on.

Vučić je kazao da bi sutra podneo ostavku kada bi neko uspeo da sprovede plan Vojislava Koštunice.

"Evo sutra ću da podnesem ostavku, samo mi garantujte da ćete da uspete to da sprovedete. Nama je potreban realan, otvoren sporazum, a ne za dnevno-političko glupiranje. Prekinite sa lažima, obmanama, jer time otežavate meni, Srbiji i svima nama poziciju za ozbiljan razgovor", zaključio je on.

On je podvukao da je situacija na Kosovu mnogo komplikovanija i teža, te podsetio da je u vreme predsedničkog mandata Koštunice počinjen pogrom nad Srbima, a u vreme premijerskog mandata sprovedeno izricanje nezavisnosti.

"Naša reakcija tada je bila ili Hongkong ili saopštenje - zaboravili su na Hongkong i bilo je saopštenje", kritikovao je Vučić.

Osvrnuo se i na izjave da je rešenje u pomirenju i dozvoli Albancima da se leče u našim bolnicama.

"Pa leče se. Pune su naše bolnice Albanaca. Ali, kako ćete da se pomirite kada Albanci to neće? Prekinite da lažete sebe, ne samo domaću javnost. Svi zajedno obmanjujete javnost. Recite kakva je istina, pa u tim okvirima da nađemo kako da rešimo to pitanje. Obmanjujete javnost, jer nežne srpske uši više vole da čuju laž nego gorku istinu", rekao je on.

Nekadašnji predsednik Srbije Vojislav Koštunica kazao je za Kurir da je imao rešenje problema Kosova po modelu Hongkonga i da je imao podršku vlade za to.

(Kurir.rs)

Kurir