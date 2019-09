JADRANKA JOKSIMOVIĆ ZA KURIR: Mnogo smo dali koalicionim partnerima

Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, kaže da će se o personalnim rešenjima u vladi razgovarati nakon izbora i da, iako nije zavisna od laskanja, a samohvalisanje joj se ne sviđa, svoje rezultate i te kako beleži, jer po prirodi posla često nisu za javno razmahivanje, pa ih šira javnost nekada i ne vidi.

Kako ste doživeli informaciju da će od aktuelnih ministara, nakon izbora, samo jedan od vas ostati u Vladi Srbije?

- Važnije od toga mi je očekivanje i uverenje da su naši građani za ovih nekoliko godina prepoznali održivi, reformski, odgovorno rešen i posvećenim radom ostvarivan strateški pravac razvoja i napretka svih delova Srbije, ali i povratka Srbije na mapu evropskih i svetskih odgovornih partnerstava. Predsednik Vučić i Vlada su radili u sinergiji i koordinaciji i otuda očekujem stabilan, izuzetno dobar rezultat Srpske napredne stranke, jer je naša politička platforma bila okosnica svake vlade poslednjih nekoliko godina. O resorima i personalnim rešenjima u budućoj vladi razgovaraće se i odlučivati unutar stranke nakon izbora. A da li će ostati jedan ministar ili nijedan, manje je značajno.



Ko od aktuelnih ministara nije zaslužio da uđe u vladu?

- Mene ta vrsta licitacijskog pisanija i kladioničarskog odnosa prema vladi uopšte ne interesuje. Svoje mišljenje i te kako utemeljeno imam o svakome, pa i o sebi, kao i svi drugi i o meni i o drugima. Na kraju, ali i najvažnije, građani svakako imaju izgrađeno mišljenje o svakome od nas koji se bavimo politikom, bilo da smo u vlasti ili opoziciji. Ali moj politički stil svakako nije javno raspredanje o mojim kolegama. Kad bude i gde bude trebalo i imalo smisla, reći ću.



Šta mislite o svojim rezultatima?

- Ima ko da oceni moj rad i rezultate. Nisam zavisna od pohvala i laskanja, a samohvalisanje mi se ne sviđa. Ali svoje rezultate i te kako beležim, kao i sve ono što sam uradila, a što javnost veoma često uopšte ne vidi, jer i nije za javno razmahivanje. U poslu evropskih integracija i pristupne diplomatije, moja uloga nije da budem omiljena ni u Briselu ni u Vladi, već da na pouzdanim odgovornim osnovama komunikacije i pregovora vodim „non-stop diplomatiju“ nastojeći da nas prepoznaju kao kredibilnog i odgovornog partnera. Otvorila sam 17 poglavlja, potpisala i programirala oko milijardu evra sredstava iz IPA fondova za reforme, brojne škole, bolnice širom Srbije, usmeravala novac u dogovoru sa EK i kolegama iz Vlade na najbolje projekte, i sve je to vidljivo i urađeno. A mislim da sam zemlju i naše interese uvek čvrsto, ali i na dostojanstveno odgovoran način zastupala.



Vučić je kazao da su nekim ministrima važniji slikanje i samopromocija od funkcije. Da li ste se pronašli u tim rečima?

- Ne, baš naprotiv. To znaju mediji, nikada nisam nikoga zvala i vukla za rukav. Nekada mi bude krivo kad neke moje važne aktivnosti i rezultate mog ministarstva ne prenesu, ali dobro, i to je pravo medija. Moj rad i rezultati su moj marketing.

Kako doživljavate kada ljudi koji nisu u Vladi, a ni na čelu SNS, na primer Maja Gojković, daju ocene da su se neki ministri umorili i da je vreme da se povuku? Da li to doživljavate kao mešanje u stvari koje ih se ne tiču?

- Zašto tako oštro o Maji? Maja Gojković je predsednik Skupštine Srbije i visoki funkcioner SNS, ima pravo da kaže šta misli, kao i svi drugi koji imaju pravo da kažu šta misle i o Vladi, i o Skupštini, i o stranci. Ja više volim na organima stranke da kažem šta mislim, zato i nisam medijski interesantna.

Vučić je kazao da će koalicioni partneri SNS, posle narednih izbora, dobiti manje učešće u vlasti. Da li se slažete da je SNS dosad bio darežljiv prema koalicionim partnerima?

- Da, veoma darežljiv. Zaista sam uvek mišljenja da bi svaka politička partija trebalo da se samostalno „izmeri“ na izborima, a postizborne koalicije i pregovori onda imaju smisla.

Da li se smanjila tenzija između vašeg kabineta i kabineta premijerke Ane Brnabić?

- Imamo korektan odnos i nikakve posebne tenzije nije bilo. To je proizašlo iz nekih napisa o tome da su postojali različiti stavovi o nekim pitanjima i odmah se bombastično piše o tenzijama. Pa valjda je dobro i prirodno da se razmenjuju mišljenja, nije Srbija Domanovićevo „Mrtvo more“, već demokratska zemlja pluralizma mišljenja.



Da li očekujete da se do kraja godine nastavi dijalog Beograda i Prištine?

- Beograd svakako nije odgovoran za nastali zastoj, što je pravilno prepoznala i Evropska unija, kao i najvažnije zemlja. Predsednik Srbije i Vlada su više puta javno rekli da je Beograd spreman za nastavak dijaloga, naravno nakon što bi se ukinule nelegitimne takse, koje podrivaju regionalni ekonomski prostor, ali se to, uprkos pritiscima EU i SAD, nije dogodilo. Očekujem da se nakon ishoda izbora na KiM i politike koju će o tom pitanju zauzeti novoizabrani predstavnici izvršne vlasti u Prištini pojača angažman svih zainteresovanih strana da se takse povuku. Onda bi moglo da se govori o nastavku dijaloga. Videćemo. Generalno, u proteklom periodu, sveukupna situacija na terenu je pogoršana upravo jer je Priština opstruisala napredak, koji je uglavnom bio ograničen zbog neuspeha Prištine da se pridržava obaveza i ispunjava rokove za implementaciju ugovorenih aranžmana od 25. avgusta 2015.

Najavljuje se i promena formata dijaloga Beograda i Prištine. Da li je to moguće ili mislite da će EU nastaviti da bude posrednik?

- Ovde je važno da se razumeju dve stvari: EU je angažovana kao posrednik u dijalogu zato što se radi o evropskom prostoru i pitanjima iz domena zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU - Briselski sporazum je domet ZSBP EU - to je uostalom rekla i sama Ketrin Ešton, a i sama misija Euleksa na KiM se sprovodi u tom mandatu - i zato što je EU statusno neutralna strana (pet država članica EU i dalje ne priznaje JPN KiM), te ona kao takva jedina, makar i formalno, zadovoljava kriterijum nepristrasnosti, što posredovanjem neke druge ili treće strane ne bi bilo izvodljivo. Otuda sam mišljenja da će EU nastaviti da bude posrednik u dijalogu i da će se on nastaviti pod okriljem EU, nezavisno da li će novi visoki predstavnik lično ili uz opunomoćenika nositi ovaj proces. Da li će EU, uz pristanak strana u dijalogu, pozvati i druge zainteresovane učesnike da se značajnije angažuju u procesu postizanja sveobuhvatnog sporazuma, pitanje je koje se tiče sposobnosti EU da garantuje poštovanje budućeg sporazuma a da ne izgubi zasluge za njegovo postizanje. Zato se u izvesnom smislu može očekivati da će se, pre sazivanja formalnih sastanaka u Briselu, odvijati intenzivnije diplomatske konsultacije. Izjava kancelarke Angele Merkel „da ne postoji rok za postizanje sporazuma, ali da bi ga trebalo postići što pre“ dobra je procena i pokazuje da je EU svesna kompleksnosti i težine ovog procesa.

Prijatelji proširenja

ŠPANAC I MAĐAR NA POZICIJAMA VAŽNIM ZA NAS

Da li nova administracija EU ide naruku Srbiji?

- Izuzetno sam zadovoljna što je politika proširenja ostala veoma prisutna na agendi nove komisije i što je opstao, čak je malo i unapređen, portfelj o politici proširenja i susedstvu (dosad je bio o pregovorima o proširenju). To je jasan signal da je istinito ono što je Ursula fon der Lajen u svom prvom obraćanju EP i rekla, da nema celovito zaokružene Evrope bez zapadnog Balkana. To je važno priznanje odgovornih evropskih političara.

Da li će nam značiti to što je za budućeg šefa diplomatije EU predložen Katalonac, dok je za proširenje EU zadužen Laslo Tročanji?

- Svakako su dobre vesti jer je reč o ljudima koji dolaze iz država koje su prijatelji proširenja EU. Pre svega se radi o iskusnim osobama i profesionalcima, ali i sa političkim iskustvom, što je uvek važno za proces pregovora i politiku proširenja. Nije dovoljan tehnokratski ekspertizam, već sagledavanja brojnih geopolitičkih, geoekonomskih i uopšte globalnih kretanja i uticaja koje imaju i na kandidate, ali i na EU. Srbiji nisu potrebne prečice ni povlastice, već sagovornik koji strogo, ali pravično vrednuje napredak u postizanju visokih standarda EU, ali i koji dijalog sa Prištinom tretira na statusno neutralan način, što je, kao što znamo, zajednička pozicija EU.

Poverenje u EU

REFORME IZ PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA PODRŽAVA DVE TREĆINE GRAĐANA Da li je i koliko sama EU, svojim stavom prema Srbiji, odgovorna što Srbi gube poverenje u EU?

- Istraživanja javnog mnenja u poslednjih nekoliko godina koje MEI sprovodi na svakih šest meseci govore baš suprotno od vašeg pitanja - postoji stabilna i periodično za koji procenat uvećana podrška procesu evropske integracije. Podsećam i da dve trećine naših građana podržava reforme bazirane na evropskim integracijama. To govori o zrelosti naših građana, koji su od 2000. videli i čuli mnogo zaklinjanja u evropski put, a nikakav pomak, već propale privatizacije, socijalnu indiferentnost prema ljudima koji su ostajali bez posla i svojih prava, neuspele reforme pravosuđa, slab priliv investicija, državu koja je bila pred bankrotom i ne previše cenjena na međunarodnoj sceni. Otuda je sve ovo, što je 2014. sa razvojnim ekspozeom koji je tada premijer Vučić predstavio, održivi realni program koji nas korak po korak, vodi stabilno u EU.

Kurir.rs/Razgovarala Katarina Blagović

