CILJ DA ŠTO MANJE SRBA IZAĐE NA IZBORE NA KIM! Jevtić: To je kršenje zakona, jako je OPASNO!

Odluka Centralne izborne komisije da se na kosovskim parlamentarnim izborima ne može glasati sa srpskim dokumentima doneta je s ciljem da što manje Srba izađe na predstojeće izbore i glasa, izjavio je danas potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.

On je naveo da je jasno ciljano da se broj onih koji će glasati za Srpsku listu umanji i to će imati za posledicu u smislu procenta koji će Srpska lista osvojiti na narednim izborima.

Jevtić je dodao da odluka ima za cilj da što manji broj Srba izađe i glasa, uzimajući u obzir činjenicu da će više od 95 odsto Srba podržati Srpsku listu.

To se odnosi uglavnom na glasove Srba na severu Kosova, kaže Jevtić i dodaje da su identifikovali da postoji veliki broj onih koji na severu KiM ne poseduju kosovska dokumenta, koji su upisani u birački spisak.

- Mi smo na ovaj problem ukazali posmatračkoj misiji EU, predali smo sve prethodne odluke, zakon, šta stoji u zakonu, i ukazali da je to kršenje zakona, a videćemo do izbornog dana da li će se to promeniti, kaže Jevtić.

foto: Beta/Branislav Božić

Ostaje kao poslednja instanca Ustavni sud, kaže on i dodaje da ne polažu nadu da će bilo koja od ovih institucija podržati žalbu, ali ne odustaju.

Ni ranije izborni procesi na Kosovu i Metohiji nisu bili bez izazova, sukoba u kampanjama i odluka koje su štetile Srbima.

- Bili smo u prilici da razgovaramo sa predstavnicima međunarodne zajednice koji su nekako ćutali na sve ovo i dobili smo informaciju da negde podržavaju sve ovo, osim misije OEBS koja je stala u zaštitu zakona i rekla da ovo nije u skladu sa zakonom, rekao je Jevtić.

On je dodao da je ono što je interesantno da u toj odluci stoji da raseljena lica koja glasaju putem pošte mogu da se identifikuju putem izbegličkih legitimacija, ali ne mogu da sa istim tim legitimacijama glasaju na sam izborni dan, što je apsurd.

- Mi se bojimo da ovo nije poslednja stvar koju će Albanci pokušati da urade, ali iza ovoga ne stoje samo Albanci već i predstavnici drugih političkih stranaka koji sebe predstavljaju za srpske, čak smo čuli da je Samostalna liberalna stranka ta koja je pokrenula ovu inicijativu, rekao je Jevtić.

foto: Printscreen

Govoreći o broju birača koji nemaju kosovska dokumenta, Jevtić kaže da je Srpska lista krenula u identifikaciju i u pitanju je, do sada 2.000 birača.

- Komuniciramo sa građanima, pokušavamo da problem rešimo, kada budemo imali konačan i tačan broj izaći ćemo u javnost, rekao je on.

On kaže i da među albanskim partijama dominira nekoliko tema, a to je da se stranke utrkuju da pokažu ko je glasniji u govoru protiv svega što dolazi iz Srbije i protiv Srbije.

Svi govore da taksa od 100 odsto neće biti ukinuta, a sa druge strane zna se da će to biti prva odluka nove kosovke vlade kojom ce se baviti, rekao je potpredsednik Srpske liste.

- Zabrinuti smo jer ukoliko se retorika pooštrava može da utiče na odnos ljudi na terenu, što je opasno, zaključio je Jevtić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir