RASKRINKAN! ČELNIK SAVEZA ZA SRBIJU U CENTRU VELIKE AFERE: Vuk Jeremić ima tajne fondove u inostranstvu

Nadležni državni organi morali bi da pokrenu istragu u slučaju Vuka Jeremića,

lidera Narodne stranke, člana Saveza za Srbiju, koji je osnovao paralelnu organizaciju u SAD - Friends of the Center for International Relations kako bi izbegao plaćanje poreza i sakrio donatore svoje organizacije u Srbiji CIRSD, čiji je direktor.

Skrivanje tragova novca

Kako je Kurir juče pisao, Jeremićeva organizacija Friends of the Center for International Relations jedan je od donatora CIRSD. Nepoznato je, međutim, ko je uplaćivao novac toj američkoj organizaciji, odnosno ko zapravo finansira Jeremićevo delovanje.

foto: Kurir

Lider NS, kako je objasnio izvor Kurira, ovu organizaciju je namenski osnovao kako bi prikrio tragove novca.

Novinar Antidota Marko Matić kaže za Kurir da ovaj slučaj potvrđuje da je celokupno Jeremićevo delovanje isključivo usmereno na njegovo lično bogaćenje, u čemu lider NS ne bira sredstva niti se obazire na zakonske i moralne norme.

foto: Printkskrin

- Državni organi Srbije morali bi neodložno da pokrenu istragu kojom bi se tačno utvrdilo poreklo Jeremićevog bogatstva, kao i to ko mu je sve i zbog čega davao novac. Pored Patrika Hoa, koji je u Njujorku pravosnažno osuđen zbog učešća u međunarodnoj korupciji, očigledno je da situacija ništa nije bolja ni sa ostalim firmama i organizacijama od kojih je Jeremić dobijao novac - konstatuje Matić.

Većina njih, kako dodaje, nema čak ni sopstveni veb-sajt i nemoguće je saznati ni ko su im vlasnici, ni čime se zaista bave:

Paralelna organizacija

- Sada smo videli dokaze da se iza najmanje jedne od njih krije Jeremić lično, što ukazuje da on ima fondove koje skriva u inostranstvu - priča Matić.

Jeremić, kako je naš list pisao, osnovao je paralelnu organizaciju u SAD da prikrije ko mu sve uplaćuje novac.

- Kad Jeremić uradi neki posao u inostranstvu, konsultantske usluge ili predavanje, stranci mu uplaćuju novac na račun te organizacije u SAD, odakle povlači sredstva kada mu zatreba za delovanje CIRSD. Tako se prikazuje da je samo ta američka organizacija uplatila novac CIRSD, ali ne i ko je uplatio novac toj američkoj organizaciji - rekao je izvor Kurira.

Siva zona I TADIĆ REKAO DA JE VUK DOBAR LOBISTA, ALI SAMO ZA SEBE foto: Medija Centar Beograd Politički analitičar Branko Radun upozorava da je ulazak stranog novca, i to bez porekla, što znači da može biti i iz sive zone, u Srbiju izuzetno opasno:

- Niko ne daje pare a da ne traži nešto zauzvrat. To može da ugrozi interese Srbije i kompromituje politički život. Nadležni i poreski organi morali bi ozbiljno da se pozabave ovim slučajem, a on građanima da položi račune. Zamislite da je Donald Tramp dobio dolar od Rusa. Nikad ne bi bio predsednik SAD. Jeremić živi od lobiranja, poziciju šefa diplomatije i predsedavajućeg GS UN koristio je za ličnu promociju i sklapanje dilova - povezivao je kompanije sa uticajnim političarima i obratno i za to uzimao silne pare. Negde je i njegov nekadašnji šef Boris Tadić rekao da je Jeremić dobar lobista, ali samo za sebe.

Kurir.rs/Ekipa Kurira Foto: Damir Dervišagić

