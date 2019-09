POBUNA U SRS! PUKLO ZBOG AUTOMOBILA! Šešelj kupio vozila odabranim saradnicima, radikalima PUKO FILM! Kad su videli ko je OSTAO BEZ KOLA poludeli su!

Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, kupio je sedam potpuno novih „škoda fabija“ (karavan) i poklonio ih odabranim saradnicima, zbog čega je u ovoj stranci izbila pobuna, saznaje Kurir.

Šešelj je za nove automobile, sudeći prema cenama sa sajta ovlašćenog distributera, dao oko 70.000 evra, a dobili su ih: Andrijana Arnautović, kejs menadžer odbrane u Hagu i član Centralne otadžbinske uprave, Šešeljevi sinovi Nikola i Vladimir, potpredsednici stranke Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, Miroljub Ignjatović, predsednik IO, kao i sin šefice kabineta Ljiljane Mihajlović.

Ne zna se kriterijum, i Nataša ostala kratkih rukava

- Šešelj je letos u stranci rekao da je on dobio pare i da će kupiti kola za neke od saradnika. Ko mu je dao novac, naravno, niko ga nije ni pitao - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Iako se moglo očekivati da kola, pre svega, dobiju potpredsednici stranke i generalni sekretar, veliki broj radikala je ostao u šoku kada je čuo u čije ruke idu ključevi automobila. Svima je čudno da je auto dobila Andrijana Arnautović, a nije, recimo, Nataša Jovanović, koja gine za radikale u Skupštini Srbije. Ljudi su s mrštenjem dočekali i vest da je auto dobio Miroljub Ignjatović, za koga se vezuje afera falsifikovanja diplome fakulteta.

Kao vlasnici automobila odmah su upisani navedeni radikali i kola su i registrovana na njih.

- Vjerica Radeta je dobila kola, a ona čak i ne vozi. Nikome nije jasno po kom kriterijumu je on određivao ko će dobiti auto. Čudno je i da Aleksandra Belačić, koja je bila Šešeljeva veoma bliska saradnica, nije dobila auto - dodaje naš izvor.

Šta je ovo?

Vojislav Šešelj u razgovoru za Kurir kaže da nam informacija nije tačna, a iako smo mu predočili da nam je potvrđena iz dva izvora, on je ostao pri svom stavu.

- Ja nemam pare za tako nešto, a stranka odavno nije kupila nešto veliko. Ko zna ko vama daje te informacije. Otkud meni pare - kazao je Šešelj.

Međutim, Milorad Mirčić, potpredsednik SRS i narodni poslanik, potvrdio je za Kurir da novi automobili postoje ali, tvrdi on, to je stranačka imovina, a ne lična, i da su zbog tehničkih pitanja kola registrovana na određene osobe. Na pitanje po kom kriterijumu su određeni ljudi koji će dobiti auto i kako njega nema na spisku, Mirčić je rekao:

- Kakve to veze ima. Ne radi se o tome, to je na nivou stranke. Sve se odlučuje na predsedničkom kolegijumu.

Na pitanje zašto se automobili ne vode na stranku ako ih je stranka kupila, već na pojedince, Mirčić je naveo:

- To je sad tehničko pitanje. Nije to lična imovina, već stranačka. Samo su izabrane neke osobe, to će svi u stranci da voze.

Kontrola

ZBOG DRI SE REŠILI STARIH STRANAČKIH AUTOMOBILA

SRS je imao nekoliko stranačkih automobila, ali pošto je Državna revizorska institucija našla neregularnosti u poslovanju, vođenje knjiga prilikom izdavanja putnih naloga, Šešelj je naredio da se u stranci reše svih stranačkih automobila. Moguće da su oni nekome poklonjeni. Na stranku se još vodi samo džip koji vozi Šešelj - dodaje naš izvor.

