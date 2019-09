VUČIĆ PORAZIO TAČIJA JEDNIM PITANJEM: Ja sutra govorim u UN, Hašime, a KADA TI GOVORIŠ?

Vučić je rekao da je razgovarao sa Filipom Rikerom i Metjuom Palmerom i da je Amerika zainteresovana za rešavanje kosovskog čvora, ali i da je to interes Srbije.

- Ono što bih istakao kao pozitivno je što sa Amerikancima može da se razgovara racionalno, bez obzira što neke naše ideje neće prihvatiti, ali žele da čuju i trude se da nađu rešenje - kazao je on i dodao da to neće promeniti njihov stav.

- Mislim da smo naporno radili i da je to moglo da se vidi kroz razgovore sa ljudima iz cele Evrope i sveta. Imaću sastanke sa predstavnicima iz celog sveta - kazao je on.

- Mi se borimo za sebe i svoje ljude i, to što neko misli da je nevažan sastanak sa predsednikom Gvatemale, ja smatram da je izuzetno važno, ta zemlja će sutra da vodi računa koliko toliko o našim interesima, i zato je važno da sa takvim zemljama razgovaramo. Ako pogledate, videćete da je 8 odsto zemalja članica UN povuklo ili pred povlačenjem nezavisnosti tzv. Kosova - kazao je Vučić.

O reakciji Hašima Tačija, da je "ušao sa plafona", Vučić kaže da je možda ušao sa plafona, ali da ne zna kada je on ušao.

- Moje pitanje za njega je kad on govori na sednici Generalne skupštine UN, pošto ja govorim sutra oko 18 časova - upitao je Vučić i dodao da ga je srpski narod na Kosovu i Metohiji izabrao i da se nada da će opet da ga izaberu.

O detaljima njegovog govora sutra, rekao je da ima četiri pripremljena govora, ali da to mora da se menja u skladu sa onim što čuje tamo.

- Ovde ste videli strašne podele na patriote i liberale, ali to vam govori o tome kako svet polako, ali sigurno grabi ka lažnom ideološkom sukobu, ali mi na to ne možemo da utičemo - rekao je on.

Na pitanje gde Srbija ide, on je rekao da naša zemlja vodi računa o sebi, i da je suština u tome šta mi za našu zemlju možemo da uradimo i da razumemo da nismo ni Amerika ni Kina.

- Za nekoliko godina imaćete G2 Amerika - Kina i u skladu sa tim gledamo kako sebe da pozicioniramo i obezbedimo nesmetani rast srpskoj privredi. Da se čuje ono što mislimo i govorimo - kazao je Vučić.

O reakciji Miroslava Škora na Tviteru, on je rekao da bi oni da pričaju kako su mu spaljivali kuću i pobili familiju, dok on to ne pominje nego želi da se priča o budućnosti.

Na pitanje da li ga je neka izjava koštala vezano za izjavu o blokadi i deblokadi Rektorata on je rekao da nikoga nije pomenuo u nepristojnom kontekstu.

- Jedan užasan politički potez, rušeći autonomiju univerziteta, i sve se to dešava tako da je jasno da je reč o političkim partnerima, i njima je dozvoljeno, a čak ni samoj rektorki nije bilo dozvoljeno da uđe n zgradu Rektorata. I onda je ona potpisala ono što su oni tražili još prvog dana, a mogla je onda to odmah da uradi. Mi nismo ništa radili, nismo uvodili policiju, drago nam je što su se dogovorili i što će posle 15 dana moći nešto da rade - kazao je Vučić i pitao šta je bio smisao cele akcije.

