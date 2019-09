PREDSEDNIK SRBIJE SA SVETSKIM ZVANIČNICIMA O KOSOVU I METOHIJI: Tramp, Merkelova i Makron dokazuju se na pitanju pokrajine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku, na margini 74. zasedanja Generalne skupštine UN, s vršiocem dužnosti pomoćnika državnog sekretara Filipom Rikerom i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Metjuom Palmerom, s kojima je razgovarao o mogućnosti da se otkloni prepreka za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Vučić je zvaničnicima američkog Stejt departmenta rekao da je Srbija spremna da se vrati dijalogu po ukidanju taksa na srpsku robu, jer se zalaže za postizanje održivog kompromisa u rešavanju pitanja Kosova.

- Taj kompromis bi morao da uzme u obzir i poštuje interese tamošnjih Srba, kao i očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije - naglasio je Vučić.

Sagovornici su konstatovali da su Srbija i SAD intenzivirale politički dijalog i ekonomsku saradnju. Prethodno je Vučić o Kosovu razgovarao s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, i to na njen zahtev, i podsetio na zajednički plan Merkelove i francuskog predsednika Emanuela Makrona da se napravi regionalni skup i krene u intenzivne razgovore Srba i Albanaca. Spekuliše se da bi to moglo da se desi već u decembru, pošto se formira nova kosovska vlada.

Ova nemačko-francuska inicijative usledila je, kako ocenjuju upućeni, kao odgovor Evrope na jasne poruke SAD na čelu s predsednikom Donaldom Trampom da se razrešenje kosovskog čvora ubrza i okonča kompromisom.

- Ne mogu Merkelova i Makron da isključe SAD iz pregovora, ali ovo je potvrda da se nemačko-francuski tandem prilagođava stavu Vašingtona da interesi Beograda moraju da se uvažavaju. Makron je i ranije bio fleksibilan, ali je očigledno Merkelova „popustila“ i Berlin nema više rigidan stav da nema promena u rešavanju pitanja KiM, korekcija granica - ocenjuje bivši diplomata Zoran Milivojević.

Evropskom tandemu Makron-Merkel je, kako ističe, važno da ne budu skrajnuti:

- Suština je da EU po svaku cenu želi da ostane u igri. To su demonstrirali na američkom tlu kako bi poručili da im je važno da ne budu istisnuti iz pregovaračkog procesa, već da budu partneri Vašingtona.

DIPLOMATIJA: ALEKSANDAR VUČIĆ ZA TELEVIZIJU PINK

Sjedinjene Države i Srbija imaju isti interes

foto: PrintScreen

Predsednik Srbije izjavio je da je uspeo da dođe do Donalda Trampa i da ga pozove da dođe u Srbiju.

- Rekao sam mu da su ljudi u Srbiji ti koji ga, posle Poljaka, najviše u Evropi podržavaju. Sve drugo bi bilo besmisleno. Pre toga sam imao važne razgovore s Rikerom i Palmerom - rekao je Vučić za Pink.

Predsednik Srbije je izjavio i da je Amerika zainteresovana za rešavanje kosovskog čvora.

- Oni hoće da to ne stoji kao zamrznuti konflikt narednih deset godina. To je i interes Srbije, oni će da rade na tome sa svoje strane. Sa Amerikancima možete da razgovarate na razuman način, možete da iznosite svoje ideje, bez obzira na to što ih neće prihvatiti, žele da ih čuju. Oni žele da pronađu rešenje, a ne apriori unapred da osuđuju Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik je napomenuo da je albanski predstavnik izjavio da oni rade na priznanju Kosova i dodao da onda ne treba Srbiji da se zamera što želi povlačenje tog priznanja. Na pitanje novinara da li mu je neko to zamerio, on je odgovorio:

-Nije mi provučeno, već rečeno bezbroj puta na sastancima.

Predsednik je rekao da je svoj govor u UN podelio na dva dela.

- Imam četiri govora napisana, to morate da menjate u skladu sa onim sto čujete ovde. Ja ću pokušati da govorim nešto što bi bilo dobro da čuje međunarodna zajednica.