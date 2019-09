(VIDEO) BABIĆ PRIPALIO TOMPUS DOK MU NA UVCE PEVA ACA LUKAS! Pogledajte kako se provodi bivši prvi čovek Koridora Srbije! SAMO MU BRIONI FALE

Visoki funkcioner SNS Zoran Babić ne dozvoljava da mu bilo šta pokvari uživanje.

Tome svedoči i snimak koji kruži društvenim mrežama na kome se vidi kako se nekadašnji prvi čovek Koridora Srbije veseli uz vino i tompus dok mu na uvce peva Aca Lukas.

Opustio se, omaklo mu se! pic.twitter.com/8tVS0N1bLU — Drustvene mreze (@drustvenidrug) September 25, 2019

Sve ovo posebno upada u oči ako se podsetimo da je pre samo nekoliko dana predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić isprozivao Babića jer nije lično obišao porodicu Stanike Gligorijević stradale u saobraćajnoj nesreći na naplatnoj rampi.

- Moj posao je bio da izrazim saučešće ljudima, šta sam drugo mogao da uradim. Koliko je meseci prošlo, a to nije uradio onaj koji je trebalo da uradi - kazao je Vučić dodajući da je za godinu dana Babić stigao do Grčke i Briona a nije mogao do Knjaževca.

I stvarno, Babiću očigledno fale Brioni. Tompus je već tu.

Kurir