NA IST RIVERU OVO SE NE PAMTI, LAVROV PREKRŠIO PROTOKOL ZBOG VUČIĆA! Uradio ovo, pa mu preneo Putinove reči: Rusija će biti uz Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom imao dobar razgovor i da je ruski ministar pokazao posebno poštovanje prema našoj zemlji, na čemu mu je zahvalan.

"Na sastanku je istaknuta podrška Srbiji za poštovanje međunarodnog prava i po pitanju KiM, za očuvanje integriteta naše zemlje i podrška srpskom stavu. Rusija će biti uz Srbiju i to su reči predsednika Vladimira Putina koje nam je preneo Lavrov", rekao je Vučić posle susreta koji je održan na marginama Generalne skupštine UN.

Sastanak je odrzan u sedištu UN na Ist Riveru, a šef ruske diplomatije izašao je, što nije uobičajeno, ispred kancelarije, u susret predsedniku Vučiću. Oni su se srdačno pozdravili, a na početku sastanka Lavrov je istakao da je glavna tema razgovora sa predsednikom Vučićem stabilnost i mir u regionu Zapadnog Balkana.

foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije

Vučić je novinarima rekao da se očekuje dolazak premijera Dimitrija Medvedeva 19. oktobra u Beograd.

- Da obeležimo oslobađanje našeg glavnog grada, koje smo izveli zajedno sa Crvenom armijom. Par dana kasnije, 25. oktobra predsednica Vlade Ana Brnabić potpisaće trgovinski sporazum sa Evroazijskom unijom u Moskvi. To je važno za našu zemlju i privredu i poljoprivredu, al i kao dodatni impuls za određene proizvode za koje do sada nismo imali mogućnosti za izvoz - rekao je on.

Vučić je istakao da to ojačava poverenje između dve zemlje. Rekao je da je sa ruskim ministrom razgovarao i o situaciji u BiH.

- Rekao sam da je za Srbiju važno da se poštuje Dejtonski sporazum. Lavrov je takođe rekao da je Dejtonski sporazum međunarodnopravni ugovor i da ne sme biti njegovog kršenja, kao i da bi, ko god ulazio u njegovo kršenje, morao da računa na negativne posledice - ukazao je on.

Vučić je kazao da je sa Lavrovom imao dobre, iskrene i prijateljske razgovore, i da je dobro za Srbiju da u Rusiji ima prijatelja i saveznika po svim važnim pitanjima za našu zemlju.

Kazao je da je razgovarao i o tome kada bi mogao da bude sledeći susret na predsedničkom nivou i najavio da će o tome obavestiti javnost čim se usaglase.

Naveo je da je pre toga imao i sastanak sa predsednikom Svetskog jevrejskog društva Loderom.

foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije

- Mnogo toga smo naučili iz tog razgovora. Pokazali smo poštovanje koji srpski narod ima prema jevrejskom narodu i obrnuto. Rekao sam da ću 23. januara biti u Izraelu u Jad Vašemu na velikoj komemoraciji. Jedan od šest logora koji su tamo jasno obelezeni je i Jasenovac, i to dodatno pokazuje poštovanje prema jevrejskim ali i srpskim žrtvama - kazao je on.

Istovremeno smo razgovarali - pošto su oni u celom svetu veoma snazni i moćni, naročito u SAD, kako i na koji način bi mogli da nam pomognu u daljem pozicioniranju naše zemlje i naroda u SAD, dodao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir