VUČIĆ U NJUJORKU SA PREDSEDNIKOM SVETSKOG JEVREJSKOG KONGRESA: Uvažavamo jevrejsku zajednicu i poštujemo njena prava! Srbi i Jevreji kroz istoriju često delili tragičnu sudbinu (FOTO)

„Izuzetno poštujemo i prepoznajemo značaj rada Svetskog jevrejskog kongresa. Srbija veoma uvažava jevrejsku zajednicu i poštuje njena prava, s obzirom na to da su Srbi i Jevreji kroz istoriju često delili tragičnu sudbinu, posebno tokom Drugog svetskog rata". - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Njujorku sa predsednikom Svetskog jevrejskog kongresa Ronaldom Loderom.

