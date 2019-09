LAVROV PROZREO NAMERE ALIJANSE: NATO ne bi dobio ništa ulaskom Srbije u taj pakt

MOSKVA - Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da NATO u pogledu bezbednosti ne bi dobio ništa ulaskom Srbije u tu vojnu alijansu.

Lavrov je za ruski Komersant rekao da NATO nije postigao ništa u oblasti bezbednosti time što je Crna Gora ušla u tu organizaciju, a da neće dobiti ništa ni kada se Srbija i Severna Makedonija priključe.

"To znači da postoji samo jedan cilj, a to je da zaustave Rusiju i da to urade na agresivan način", rekao je Lavrov, prenosi TASS.

(Kurir.rs/Tanjug)

