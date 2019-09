PREDSEDNIK VUČIĆ ODUŠEVIO SRBIJU I CELI SVET: Ceo govor u Njujorku održao je na engleskom, samo je JAKU PORUKU POSLAO NA SRPSKOM (VIDEO)

"Srbija poštuje i uvažava sve države članice Ujedinjenih nacija i njihov teritorijalni integritet i suverenitet. Mi nikada nismo tražili, niti ćemo ikada tražiti nešto što nije naše. Očekujemo da dobijemo isti stepen poštovanja. Mi ne dajemo sebi za pravo da delimo svet na dobar i loš, niti da procenjujemo šta je ispravno, a šta nije, ali se ponosimo svojom slobodarskom tradicijom i doprinosom koji smo tokom istorije davali u borbi za pravo i pravdu." - predsednik Vučić u obraćanju na 74. zasedanju Generane skupštine Ujedinjenih nacija.

