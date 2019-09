TURSKI PREDSEDNIK STIŽE U POSETU SRBIJI: Erdogan donosi milionske ugovore

Predsednika Turske Redžep Tajip Erdogan dolazi u posetu Srbiji 7. i 8. oktobra i sa sobom donosi brojne ugovore za vredne investicije, saznaje Kurir. To će, pored dobrog političkog dijaloga dve zemlje, dodatno osnažiti i ekonomsku saradnju, ocenjuju naši sagovornici.

Reč je o velikim infrastrukturnim projektima, investicijama iz oblasti saobraćaja, ali i novim fabrikama koje će obezbediti radna mesta.

foto: Kurir

Veliki planovi

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otkriva za Kurir da je Erdogan posebno zadovoljan odnosima sa Srbijom, a da su ovi ugovori od izuzetnog značaja za našu ekonomiju.

- Erdogan govori da je naša saradnja izvanredna. Kad dođe u posetu, biće održan sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske, a zatim će se precizirati sve u vezi sa početkom radova na auto-putu za Sarajevo. Očekujemo otvaranje nekih fabrika, a sve to će biti milionske investicije - kaže Dačić.

foto: Beta/Miloš Miškov

Ekonomska stabilnost

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže za Kurir da je u poslednje četiri godine Srbija u velikom investicionom ciklusu.

- Erdoganova poseta je vrlo ozbiljnih i velikih političkih i ekonomskih dimenzija, i to je vrlo pozitivno za nas. Njihova ulaganja su dokaz da je Srbija savršeno stabilna zemlja, a to je jedan od ključnih razloga zašto turska ekonomija želi na ovim prostorima da investira. Takođe, kvalitetna iskustva koja su s nama imali Kinezi i Rusi sigurno da će biti dobre reference. Auto-put do Sarajeva, na kom radi turska kompanija, sigurno će menjati političke odnose nabolje i čitav ovaj region će se pokrenuti u dobrom pravcu - kaže Kovačević.

Lična karta REDŽEP TAJIP ERDOGAN datum rođenja: 26. februar 1954.

obrazovanje: Fakultet za menadžment

Karijera - Osnivač i lider Partije pravde i razvoja

- gradonačelnik Istanbula od 1994. do 1998.

- premijer Turske od 2003. do 2014.

-predsednik Turske od avgusta 2014.

Sve bolja saradnja

ŠESTI SUSRET VUČIĆA I ERDOGANA foto: AP Erdogana će dočekati predsednik Srbije Aleksandar Vučić i to će biti šesti susret dvojice predsednika. Inače, Vučić i Erdogan su krajem jula razgovarali telefonom i konstatovali, kako je tada saopšteno, da je napredak političkog dijaloga evidentan, kao i ekonomske saradnje ove dve zemlje. Erdogan će u Srbiju doći s delegacijom koju sačinjava osam ministara.

