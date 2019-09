BUGARSKA HOĆE SRPSKE LASTE: Raspisan tender za školske avione, moguć izbor Utvine letelice

BEOGRAD - Ministarstvo odbrane Bugarske pokrenulo je 9. septembra postupak javne nabavke četiri laka elisna školsko-trenažna aviona za potrebe svog Ratnog vazduhoplovstva.

Ilustracija foto: Marina Lopičić

To je objavio je u petak 13. septembra bugarski vazduhoplovni portal Aeropres, koji je u nabrajanju mogućih kandidata spomenuo i srpski školski avion Utva Lasta-95, prenosi specijalizovani portal "TangoSix".

Ugovor koji je procenjen na oko 1,4 miliona dolara bez PDV-a, uključuje isporuku do četiri aviona, vazduhoplovnu opremu, kompletan alat i opremu za zemaljsko opsluživanje aviona, kontrolno-mernu opremu, tehničku i operativnu dokumentaciju kao i obuku do četiri pilota instruktora i do 10 pripadnika vazduhoplovno-tehničke službe.

Rok za podnošenje ponuda je 16. oktobar a ceo ugovor mora da se ispuni u roku od 24 meseca od njegovog potpisivanja.

Kako dalje navodi Aeropres, tehnički zahtevi za avion podrazumevaju da se može koristiti za početnu dnevnu i noćnu obuku (VFR) kao i za obuku za instrumentalno letenje (IFR), mora biti u stanju da ispuni osnovne elemente složenog pilotiranja i da pripada kategoriji akrobatskog aviona koji zadovoljava EASA standarde CS-23 i FAR23 ili njihove ekvivalente.

Ilustracija foto: Youtube Printscreen

Avion mora biti elisni, može biti sa uvlačećim ili neuvlačećim stajnim trapom, može biti izrađen od metala ili kompozitnih materijala, mora imati masu do 1.500 kilograma, najveću maksimalnu brzinu ne manju od 230 km/h, da ima eksploataciono opterećenje od +6/-3 G, da bude opremljen sa tzv. staklenih kokpitom, da ima navigacione sisteme VOR/ILS/DME, transponder Mod S.

Interesantno je da je autor teksta na bugarskom portalu, u nabrajanju mogućih kandidata, spomenuo i srpski školski avion Utva Lasta-95 koji, kako je naveo, koriste ratna vazduhoplovstva Srbije i Iraka i koji ispunjava zahteve.

Prethodno je navedeno i da vazduhoplov ne mora biti proizveden u državi koja je članica NATO-a i EU, pa je stoga spisak potencijalnih učesnika na tenderu veoma širok.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir