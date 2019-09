VUČIĆ PLANIRA VELIKI REZ U VLADI I SNS: Posle Njujorka odlučeno, nekoliko ministara će leteti iz vlade!

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i lider SNS-a, početkom septembra je najavio promene u stranci i ponovio da će biti promenjeno najmanje 50 odsto ljudi na listi za poslanike.

Za pet ili šest resora u Vladi biće pronađena nova personalna rešenja, pošto oni koji su do sada obavljali te dužnosti nisu postigli rezultate koji se od njih očekuju ili su se umorili i vreme je da svoje pozicije prepuste onima koji će taj posao raditi sa više elana.

Odluka o smeni ministara doneta je na predlog Aleksandra Vučića, lidera Srpske napredne stranke, koja je dobila većinsku podršku građana na prethodnim izborima. Kako navodi list Alo, Vučić je tu odluku doneo nakon konsultacija sa svojim najbližim saradnicima proteklog vikenda pošto se vratio iz SAD, gde je prisustvovao zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

- Pet ili šest ministara biće promenjeno pre izbora. Srbija ne može da čeka, te će oni koji nisu spremni da se bore i koji nisu postigli zadovoljavajuće rezultate biti ubrzo smenjeni. Vučić je i ranije često ponavljao da na najvažnijim funkcijama nema mesta za one koji nisu spremni da se potpuno posvete borbi za interese Srbije i njenih građana, a oni koji to nisu shvatili uveriće se u to na sopstvenom primeru - navode izvori i dodaju da će veoma brzo biti poznata imena svih onih koji više neće sedeti u Vladi Srbije.

- Srbija ubrzanim korakom napreduje na svim poljima, što se jasno vidi po izveštajima svih svetskih agencija. Pre neki dan je i rejting agencija „Fič“ povećala kreditni rejting Srbije sa BB na BB+, sa stabilnim izgledom za dalje poboljšanje. Oni koji taj tempo ne mogu da prate moraju da prepuste svoja mesta novim ljudima koji će se zalagati i voditi zemlju u nove uspehe - navode izvori i dodaju da će premijerka Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i lider SNS-a, uskoro izaći sa imenima novih članova Vlade.

On je kazao da će zato otvoriti „nove ventile za nove ljude“, ne samo mlade već i starije koji nisu mogli da dokažu svoje sposobnosti. Dodao je da su neki već sedam godina ministri i da će morati da se suoče sa promenama.

