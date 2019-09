ŽELJKO MITROVIĆ OTKRIO TAJNU PROFESORA KARAPANDŽE: Siniša Mali stao na put njegovim kombinacijama sa bankama, od tada je počela mržnja prema ministru

Jedna od glavnih tema proteklih dana je doktorat Siniše Malog koji je godinama na udaru profesora Raše Karapandže koji svakodnevno bez ikakvih dokaza osporava doktorat ministra finansija.

Hajka na ministra je bila jedna od tema večerašnje emisije "Hit tvit"

- Ja shvatam da je Siniša Mali žrtva tog životinjskog političkog života. Za mene je normalno da mladi ljudi budu politički angažovani, i nije bitno na čijoj su strani. Ja ne poznajem Sinišu, čuo sam da je bio štreber na fakultetu. To je moralo brže da se reši, tako da rešenje doktorata Siniše Malog bude rešenje i svih drugih doktorata - rekao je Čedomir Jovanović.

- Studenti imaju pravo na sve osim da blokiraju bilo koju instituciju ako nisu sigurni da su u pravu. Moj sud donosim na osnovu poznanstva Siniše Malog. Neobično je da se dešava u vreme kada je ministar radio rebalans budžeta u vreme kada je imao suficit, znači višak para u budžetu. Otkud Siniša posle svih tih dobrih rezultata u priči o lažnom doktoratu. Pročačkam po našim fajlovima i pronađem da je Raša Karapandža profesor sa tadašnjim guvernerom Dejanom Šoškićem imao zajedničku firmu "Cif" koja je prozvodila softver koji koriste banke. I oni su to prodavali bankama. Siniša Mali koji je tada bio na čelu Komercijalne banke, nije hteo da kupi softver od tih istih ljudi. Tu je sve počelo. Ovo je lični animozitet prema njemu, ništa drugo. On će biti upisan kao ministar za čije vreme je urađen rebalans budžeta kada je on bio u suficitu - naveo je Željko Mitrović u emisiji Hit tvit.

