RADA TRAJKOVIĆ SKRIVA DOKAZE O UBISTVU OLIVERA IVANOVIĆA: Kaže da ima kasetu sa snimkom ubistva, neće da otkrije odakle joj

Rada Trajković, predsednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Đilasova najbliža saradnica u pokrajini, tvrdi da su joj nedavno neki ljudi' ponudili 'kasetu sa snimkom ubistva Olivera Ivanovića.

Trajkovićeva je to rekla, ali nije objasnila ko joj je, kako i kada ponudio navodni snimak ubistva. Stručnjaci apeluju na nadležne vlasti da hitno pokrenu istragu i saslušaju Radu Trajković kako bi utvrdili da li je istina to što govori.

Gomila nelogičnosti

Đilasova Rada kaže da joj je 'kaseta' nuđena prošle delje, pred njen odlazak u Kosovsku Mitrovicu, gde je otpočela predizbornu kampanju.

- Pred odlazak u Kosovsku Mitrovicu doživela sam neverovatan pritisak. Rečeno mi je da će me tamo čekati ,,Skaljarci", ,,kavčani", mafija... Da će me ubiti. Dolazili su i u sedište naše koalicije 'Sloboda'. Pred put sam doživela i jednu neverovatnu ponudu. Neki ljudi, rekla bih iz netransparentnih krugova, ponudili su mi kopiju kasete ubistva Olivera Ivanovića! Rečeno mi je da je jedna kaseta data nekima iz vlasti, a druga je ponuđena meni. Rekla sam da ja niti želim da je uzmem, niti želim da dajem pare i da bi te dokaze, ukoliko ih imaju, trebalo da ponude tužiocu (Sulj Hodža, prim. aut) u Prištini-rekla je Trajkovićeva.

Komentarišući ove tvrdnje, u Srpskoj listi kažu da Rada Trajković na sve moguće načine pokušava da skrene pažnju na sebe.

-Žao nam je što ignorisanje i tihi prezir Srba na KiM Radu Trajković dovode do histerije i duševnog rastrojstva, ali sama je za to kriva. Svojim lešinarskim manevrima nad ubijenim Oliverom Ivanovićem prevršila je svaku meru i pljunula one vrednosti koje su našem narodu svete. Ona bi najviše na svetu volela da su je građani Severne Mitrovice dočekali zvižducima

I kamenicama, jer bi onda mogla da ide okolo i da se hvali da je politički -080 njena I da je žrtva nekakve političko- kriminalne konspiracije, a istina je da se više niko ne osvrće na njene laži i halucinacije - kažu u Srpskoj listi, dodajući da zbog toga Trajkovićeva pribegava različitijim nebulozama ne bi li privukla pažnju.

Rado, kasete su istorija

Sa druge strane, Vladimir Đukanović, poslanik i visoki funkcioner SNS, ističe da bi na ove tvrdnje Rade Trajković morao da reaguje srpski državni tužilac

- Njoj bi trebalo poslati poziv na saslušanje kako bi dala sve informacije o onome o čemu priča. Da objasni lepo ko joj je nudio snimak, ko su ti ljudi, gde se sve to odigralo, koliko para su joj tražili. Jednostavno, da predoči sve podatke koje ima kako bi naše tužilaštvo došlo do novih informacija naglašava Đukanović.

On primećuje da je simptomatično i to što je Rada 'prodavce' uputila na kosovskog, a ne našeg tužioca.

- Ako bi se ispostavilo da je Trajkovićeva izmislila celu priču, ona bi morala da bude krivično gonjena zbog lažnog uzbunjivanja gradana Srbije. Istovremeno, već sama priča o kasetama ukazuje da laže, jer video kasete nisu u upotrebi već jako, jako dugo... Ili možda Rada živi u vremenu kaseta zaključuje Dukanović.

