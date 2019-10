90 GODINA OD USPOSTAVLJANJA DIPLOMATSKIH ODNOSA SRBIJE I FINSKE: Predsednik Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova Havistom (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić primio je danas ministra spoljnih poslova Republike Finske Peku Havista i izrazio zadovoljstvo zbog zajedničkog obeležavanja značajnog jubileja, 90 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja, o čemu svedoči i izložba u Arhivu Jugoslavije.

Vučić je zahvalio ministru Havistu na podršci evropskom putu Srbije, istakavši da je kontinuirana i aktivna podrška značajna, posebno imajući u vidu šestomesečno predsedavanje Finske Savetu EU.

Tokom susreta, on je izrazio zadovoljstvo zbog finskih investicija u Srbiji, ali su dvojica sagovornika konstatovala da u ekonomskoj saradnji nisu dovoljno iskorišćene mogućnosti. Oni su izrazili nadu da ce kontakti između srpskih i finskih kompanija biti intenzivniji, s obzirom na to da je početkom juna uspostavljen direktan let izmedu Beograda i Helsinkija, što će pogodovati i razvoju saradnje u oblasti turizma.

Predsednik Srbije obavestio je ministra Havistu i o razlozima zastoja dijaloga izmedu Beograda i Prištine, istakavši da je Srbija spremna da se vrati dijalogu po ukidanju taksi, jer se iskreno zalaže za postizanje stvarnog i održivog kompromisa u rešavanju pitanja Kosova i Metohije.

On je ministru Havistu izrazio saučešće povodom današnjeg napada u finskom gradu Kuopiju, saopšteno je iz službe za saradnju s medijima predsednika.

