DAČIĆEV GLAVNI OPERATIVAC, TAJKUN I KLJUČNI AKTER AFERE KOFER SAKRIO IMOVINU: Zagrađanin krije vilu od 1.000.000 EVRA i džip od 100.000 evra!

Vilu na Bežanijskoj kosi od milion evra on nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije iako ga zakon na to obavezuje. U katastru se vidi da se ta nekretnina vodi na njega i njegovu suprugu Sanju Zagrađanin

Predsednik Izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije (SPS) i glavni akter

afere „kofer“ Vladan Zagrađanin skriva vrednu imovinu!

Naime, vilu na Bežanijskoj kosi u Beogradu, u kojoj živi i koja košta oko milion evra, on nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije iako ga, kao javnog funkcionera, zakon na to obavezuje.

Ugovor o poklonu

Da je nekretnina u njegovom vlasništvu, potvrđeno nam je iz više izvora, a dokaz je i to što se u katastru nepokretnosti vodi na njega i njegovu suprugu Sanju Zagrađanin. Prema tim podacima, njima pripada po polovina „porodične stambene zgrade“, po 161 kvadrat svakome, odnosno 322 kvadrata ukupno.

Pored ove vile socijalista ima i luksuzan automobil marke „rendž rover“, koji takođe nije prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije.

Osim toga što nije prijavio svu imovinu, interesantno je i to da je prvi operativac Ivice Dačića i SPS za većinu stavki iz imovinske karte naveo da ih je dobio na osnovu „ugovora o poklonu“, i to: kuću, trosoban stan, pomoćni objekat, zemljište.

- U luksuznoj kući s bazenom Zagrađanin živi sa suprugom i dve ćerke, ali je izbegao da je prikaže u imovinskoj. On je poznat po tome da živi na visokoj nozi, a još jedan dokaz za to je automobil marke „rendž rover“ koji vozi, a vredan je čak 100.000 evra - kaže izvor Kurira.

Skrivanje i fingiranje

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija podseća da je već poznata matrica za skrivanje porekla imovine navođenje da je ona poklon.

- To smo čak gledali i u mafijaškim filmovima, kad se pravdaju pa kažu: „To sam dobio na poklon.“ Zar nije primetno da političari postanu „poklonoprimci“ tek kad dođu na visoke funkcije, pa ih se odjednom sete neki prijatelji, rođaci i navodno dobijaju poklone, nasleđe. Svako ko sabere dva i dva shvati da tu ima prljave igre i da je to pokušaj prikrivanja i fingiranja stvarnog stanja. Ne kažem da je to i u ovom slučaju tako, ali može da ukaže na sumnjive poslove koji bi bili atraktivni za istražne organe ili organe gonjenja - kaže Dobrašinović i dodaje da je neprijavljivanje imovine krivično delo.

Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija takođe podseća da je zakon jasan i nedvosmislen:

- Ako dođe do sumnje da javni funkcioner nije prijavio svu svoju imovinu, najbolja adresa je upravo agencija - zaključuje Minić. Zagrađanin i Dačić juče se nisu javljali na telefon niti su odgovarali na poruke.

ČINJENICE Zagrađaninova imovina prijavljena Agenciji za borbu protiv korupcije - oktobar 2018.

- 27.320 dinara poslanički paušal

- kuća, površina u osnovi 90 m2 1/1 ugovor o poklonu

- pomoćni objekat 28 m2 1/1 ugovor o poklonu

- zemljište 1.596 m2 1/1 ugovor o poklonu

- nema automobil

- ima depozit u banci

* trosoban stan 138,46 m2 - 1/2 ugovor o poklonu

* garsonjera 27 m2 - kupovina

* to je imao u 2016.

Anja Zagrađanin

ĆERKA SE HVALI NA INSTAGRAMU foto: Instagram Anja Zagrađanin, ćerka Vladana Zagrađanina, juče se pohvalila naslovnom stranom Kurira na Instagramu. Ona je tekst o poslovima i poziciji njenog oca u SPS okačila uz komentar: „Ne može nam niko ništa, mogu samo da...“

Inače, Zagrađaninovoj naslednici za punoletstvo je pevao Ivica Dačić.

foto: Kurir

