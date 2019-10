BRNABIĆEVA: Ostvaren veliki napredak u oblasti reforme javne uprave

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je ostvaren veliki napredak u oblasti reforme javne uprave, koja je, uz vladavinu prava i ekonomske reforme, jedan od tri ključna stuba evropskih integracija Srbije.

Na predstavljanju izveštaja SIGME, organizacije koja je u okviru Evorpske komisije i OECD zadužena za praćenje reformi javnih uprava, Brnabić je istakla da u tom izveštaju stoji da je Srbija postala lider u regionu u oblasti pružanja usluga građanima i elektronskoj upravi, sa ambicijom da se takmiči sa najboljima u svetu.

"Ovaj izveštaj nam daje snažan vetar u leđa da nastavimo dalje", podvukla je Brnabić.

Srbija, kako kaže, zna kakva treba da postane uprava kako bi građani u svakom trenutku bili uvereni "da smo mi tu zbog njih, a ne oni zbog nas".

"Građani treba da znaju da smo mi njima servis, a ne oni naši kuriri od kojih se očekuje da nam olakšaju posao", istakla je Brnabić.

Premijerka je navela da će nastaviti da insistira na digitalizaijci koja, pored ostalih prednosti, predstavlja i značajan instrument u borbi portiv korupcije.

Kako kaže, zaposleni u javnoj upravi međusobno su do sada razmenili više od 5,3 miliona podataka, što znači da toliko puta građani nisu nosili papire od šaltera do saltera, već da je to uprava radila za njih, od 1. juna 2017. godine, kada je pušten u rad sistem za automatsku razmenu podataka.

Brnabić je podsetila da su uvedne važne elektronske usluge, kao što su e-repcet, e-beba, s-dnevnik, elektronski upis dece u vrtić, plaćanje platnim karticama na protalu e-uprave, plaćanje i provera poreza na imovinu...

Navela je i da je 2016. godine preuzela Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ali da je pre toga mnogo teških stvari bilo rešeno i da za to duguje veliku zahvalnost njenoj prethodnici na ministarskom mestu, Kori Udovički.

