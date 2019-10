PONOSAN SAM NA SRPSKO - NEMAČKO PRIJATELJSTVO! Predsednik Vučić prisustvovao prijemu u rezidenciji nemačkog ambasadora povodom DANA UJEDINJENA NEMAČKE!

"Čestitam Nemcima Dan ujedinjenja. Ponosan na srpsko - nemačko prijateljstvo". - Predsednik Vučić u rezidenciji ambasadora Savezne Republike Nemačke Tomasa Šiba na prijemu povodom Dana ujedinjenja Nemačke.

