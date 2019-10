SULUDA HAJKA! BAKIR IZETBEGOVIĆ NAPAO VUČIĆA: Optužuje ga za menjanje granica BiH

Javni servis Federacije BiH, Federalna TV sa sedištem u Sarajevu, bliska lideru Stranke demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću, vodi antisrpsku kampanju usmerenu direktno protiv predsednika Aleksandra Vučića, optužujući ga za rušenje BiH!

Nesigurnost

Naime, Federalna TV u svojoj emisiji „Mreža“ Vučićev dolazak u Drvar predstavlja kao iscrtavanje granice Srbije. To je direktan udar na odlične odnose Srbije i Republike Srpske, ocenjuju sagovornici Kurira.

Predsednik UO Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ističe da kampanja protiv Vučića predstavlja svojevrsnu vrstu pritiska.

- Svaki prilog počinje najavom protiv predsednika Vučića. Ta televizija je u funkciji kampanje, to je jedna struja u politici, nije opšti stav u BiH. Zna se ko stoji iza toga, onaj ko daje pare, oni koji su tamo na vlasti, a pre svega SDA. Napadaju Vučića da bi sklonio Dodika, to im je cilj. Ne žele da čuju argumente da je Srbija garant Dejtona, smatraju da je to stvar prošlosti. Nesigurni su za budućnost, boje se prekrajanja granica - podvlači Janjić.

Politički analitičar iz Banjaluke Anđelko Kozomara kaže da je za Bošnjake najveći i najopasniji rušitelj BiH Milorad Dodik, a upravo njega podržava ne samo Vučić nego celo političko i državno rukovodstvo Srbije, i to je razlog za agresivnu kampanju sarajevskih medija.

Podrška Srbije

- Uz svu mržnju koju je dinastija Izetbegović trideset godina razvijala prema Srbima, najviše im smeta što je Vučić za njih neposlušan i veoma blizak sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom. Srbija je dala veliku finansijsku pomoć srpskim opštinama koje su okupirale hrvatske vojne snage 1995. godine, i one su i danas zarobljene u Federaciji BiH. To je za njih direktno mešanje u unutrašnje stvari u BiH.

Dodaje da ni bošnjački političari, pa ni njihovi mediji neće nikada samostalno nikoga napadati.

- Neće ići u agresivnu kampanju dok pre toga ne popiju kafu u američkoj ili engleskoj ambasadi. Tu sede režiseri svih sarajevskih napada - podvlači Kozomara.

Dragomir Anđelković HISTERIČNI NAPADI foto: Zorana Jevtić Politički analitičar Dragomir Anđelković mišljenja je da bošnjačkim političarima smetaju svi oni koji su spremni da u duhu Dejtona pomažu Srbe, a naročito Vučić.

- To je dokaz da bošnjačkoj političkoj eliti smetaju Srbi i postojanje Republike Srpske. Histerična kampanja protiv Vučića pokazuje da radi dobro za srpski narod u BIH, jer činjenica da oni na tako agresivan način reaguju, pokazuje da su njegovi postupci ispravni - naglašava Anđelković.

Aleksandar Vučić PREDSEDNIK POZVAO NA MIR I UZDRŽANOST foto: Printscreen Dok mediji naklonjeni Izetbegoviću govore o Vučiću kao o pretnji za opstanak BiH, upravo je srpski predsednik na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u RS pozvao na uzdržanost, a srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku i predsednici Željki Cvijanović poručio da ne reaguju prenagljeno.

- Bilo kakav sukob značio bi kraj dobre ekonomske budućnosti za sve nas. Pozicija Srbije je takva da mi poštujemo državu BiH, dva entiteta i dogovor tri konstitutivna naroda. Ta pozicija je nepromenjena i nepromenljiva - rekao je tada Vučić i zamolio Srbe za mir.

