VLADIMIR ĐUKANOVIĆ O PREDLOGU SPS DA ISKORENE PRELETAČE: Zahtev socijalista je politički marketing

Šef poslaničke grupe SPS Đorđe Milićević podneo je predlog da se izmeni zakon o Narodnoj skupštini kako bi se sprečilo preletanje poslanika i trgovina mandatima.

Iako dobro zvuči, ova inicijativa je plod političkog marketinga socijalista i(li) njihovo nepoznavanje Ustava, poručuju partneri iz SNS, uz podsećanje da je, prema najvišem pravnom aktu države, vlasnik mandata poslanik, a ne stranka.

Zato je njihov zahtev, kako objašnjava poslanik SNS Vladimir Đukanović, pravno neizvodljiv.

- To je pravno nemoguće. Ustavni sud je dao tumačenje člana 102 Ustava da je poslanik vlasnik svog mandata. U teoriji to bi moglo da se sprovede jedino promenom Ustava, što je, bar zasad, u praksi malo realno - kaže Đukanović.

Na pitanje da li to onda znači da socijalisti ne poznaju Ustav Srbije, on odgovara:

- Nije da ne poznaju. To je malo marketing. Lepo zvuči. I ja sam pristalica da se zabrani trgovina mandatima, ali to je, nažalost, pravno nemoguće.

Milićević priznaje da su predlog podneli bez razgovora s partnerima u vladajućoj koaliciji:

- Nismo razgovarali, tek ćemo pričati s našim strateškim i dugoročnim partnerima iz SNS o ovoj inicijativi.

Upitan otkud baš u ovom trenutku da izađu s tim zahtevom, pošto je problem o preletačima star decenijama, i da li je njegov cilj skupljanje političkih poena ili odraz je neznanja, jer je nesprovodiv bez promene Ustava, on odgovara:

- Ne slažem se sa odlukom Ustavnog suda. Poštujem je, ali se ne slažem. Neka poslanik bude vlasnik mandata, ali da ne može da preleće u druge partije. Nije ovo politički marketing. Želimo da unapredimo rad Skupštine.

Uprkos insistiranju da odgovori kako SPS planira da realizuje predlog, koji je suprotan Ustavu, socijalista nije imao konkretan odgovor.

- Ovom inicijativom želimo da pokrenemo važne teme, kako bismo unapredili rad Skupštine i vratili joj dostojanstvo, da se ne mogu naknadno formirati poslaničke grupe stranaka, koalicije koje nisu učestvovale na izborima - ponavljao je Milićević.

Činjenice ŠTA KAŽE USTAV Mandat narodnog poslanika počinje da teče danom potvrđivanja mandata u Narodnoj skupštini i traje četiri godine, odnosno do prestanka mandata narodnih poslanika tog saziva Narodne skupštine. Narodni poslanik je slobodan da, pod uslovima određenim zakonom, neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika.... (član 102)

