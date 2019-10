ZAMENA U NEMANJINOJ? 3 IMENA NA LISTI! Oni su najizgledniji kandidati za nove srpske ministre

Miloš Vučević, Maja Gojković i Marija Obradović, visoki funkcioneri SNS-a, kandidati su bi mogli sesti u ministarske fotelje pre izbora koji su zakazani za proleće sledeće godine.



Fotelje se klimaju Zorani Mihajlović, ministarki građevine, Vladanu Vukosavljeviću, ministru kulture, Goranu Trivanu, ministru ekologije, i Nenadu Popoviću, ministru zaduženom za tehnološki razvoj, a iz Vlade će biti zamenjeno još dvoje ministara.

Na taj način će biti upražnjene fotelje ministarstava, a upravo te resore mogu preuzeti ovo troje naprednjaka. Kandidate za preostala mesta u Vladi Srbi je treba tražiti i u poslaničkim klupama i vrhu Srpske napredne stranke – poručuju dobro obavešteni izvori.

Ime Miloša Vučevića, aktuelnog gradonačelnika Novog Sada, našlo se pre dve godine najužem izboru za novog predsednika Vlade Srbije. On je tada kazao da ga mesto premijera zanima. Bio bih nepošten ako bi rekao da me to ne dotiče.

- To je satisfakcija i lična i profesionalna, kada predsednik države i vaš stranački šef javno pohvali vaš rad i napore, kao i rezultate koje ostvaruje - kazao je on.

Iako mu izmakla premijerska fotelja, Miloš Vučević može postati novi ministar.

Godinama traju spekula- cije da će upravo Maja Gojković, predsednica Skupštine, doći na čelo Ministarstva kulture i informisanja, te zameniti Vukosavljevića, koji je potencijalni kandidat da vladu Srbije napusti i pre izbora.

- Volim kulturu, time se bavim godinama, bez obzira na to koji posao sam obavljala ili obavljam. Bili bi mi velika čast i zadovoljstvo da jednoga dana budem deo i izvršne vlasti, ali ima vremena, ne razmišljam sad o tome poručila je početkom prošle godine Gojkovićeva, komentarišući spekulacije da će se naći na čelu Ministarstva kulture.

Mariju Obradović, potpredsednicu SNS-a, mnogi su pre nekoliko godina proglašavali za prvu ženu koja će se naći na čelu Ministarstva odbrane. Iako je pozicija Aleksandra Vulina, aktuelnog ministra vojnog, zasad sigurna, postoji opcija da Obradovićeva uđe u Vladu Srbije i preuzme neki drugi resor.

