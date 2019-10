POČEO SAMIT VIŠEGRADSKE GRUPE U PRAGU, PRISUSTVUJE I PREDSEDNIK VUČIĆ: Počastvovani smo što prisustvujemo sastanku, ovo je važan dan za Srbiju (VIDEO)

"Posebno smo počastvovani što možemo da prisustvujemo sastanku Višegradske grupe i našeg prijatelja @borutpahor. Za Srbiju je ovo veoma važan dan i važan susret." - predsednik Vučić danas u zamku Lani kod Praga, na sastanku Višegradske grupe +2.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 3, 2019 at 2:57am PDT