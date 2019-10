VUČIĆ U PRAGU: Samo nam recite da znamo, možemo li u EU 2025. ili ne

"Hvala predsedniku Češke Republike Milošu Zemanu na izuzetnom gostoprimstvu i pozivu koji za Srbiju mnogo znači, ovde jedino ja predstavljam zemlju koja nije članica EU. Imali smo vrlo otvoren razgovor, bilo je reči o proširenju i rekao sam našim prijateljima u Višegradskoj grupi da se mi nadamo da će oni biti ti koji će svojim konkretnim koracima i još direktnijim zalaganjima da utiču na sve druge da taj proces učine bržim, jasnijim i transparentnijim za Srbiju." Predsednik Vučić na Samitu Višegradske grupe +2, u Pragu, gde prisustvuju i predsednica Slovačke Republike @zuzana_caputova predsednik Češke Republike Miloš Zeman, predsednik Mađarske Janoš Ader, predsednik Republike Poljske Andžej Duda i predsednik Republike Slovenije @borutpahor . #V4

