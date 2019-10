GDE SU NESTALI MILIONI EVRA IZ AFERE KOFER! Nicović: U toj aferi su tadašnji premijer Koštunica i ministar policije Jočić SPASLI DAČIĆA jer su sa SPS bili koalicioni partneri!

Ni posle 13 godina od afere „kofer“, čiji je glavni akter bio Vladan Zagrađanin, predsednik Izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije (SPS), javnost nije saznala gde je završilo dva miliona evra, koliko je ukupno bila teška ova afera.



Nije isključeno, kaže za Kurir Marko Nicović, bivši šef beogradske policije, da je deo tog novca završio kod socijalista, uzimajući u obzir da je lider SPS Ivica Dačić samo 15 minuta od upada policije u stan bivšeg viceguvernera Dejana Simića otišao, a da je Zagrađanin ostao, kao i 100.000 evra koje je doneo u koferu.



Politička odluka



- U toj aferi su tadašnji premijer Vojislav Koštunica i ministar policije Dragan Jočić spasli Dačića jer su sa SPS bili koalicioni partneri. Jočić je zaustavio dalju akciju da ne uhapse Dačića sa koferom. Novac je tada uzela policija, tih 100.000 evra iz stana, ali se postavlja pitanje šta se desilo sa ostala dva miliona iz afere. Nije isključena mogućnost da je deo od toga otišao kod socijalista. To je predmet za policiju i za tužilaštvo, ali smo i svedoci oslobađajuće presude iza koje je zasigurno stajala politička odluka - kaže Nicović.



Reketiranje



Da je u ovu aferu zaista bilo uključeno dva miliona evra, svojevremeno je potvrdio i direktor Kreditno-eksportne banke (KEB) Sekula Pijevčević, navodeći da su ga iz Narodne banke Srbije ucenjivali i da su mu tražili reket u dve rate od po milion evra. U međuvremenu je, otkriva on, Narodna banka KEB ukinula dozvole za rad i pokušala da je likvidira kako bi, tvrdio je, njihove pretnje shvatili ozbiljno.



Osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić podseća da se iz pravosnažne sudske presude kofer tretira kao nađena stvar.



- On, navodno, nije predat u ruke viceguverneru Simiću, iako je novac nesporno unet u njegov stan. Dačić kaže da je tu svratio samo da popije čašu vina. Ko veruje u takve bajke? Iskazi svih aktera dati u sudskom postupku mogu da posluže kao skica scenarija jedne fantastične tragikomedije. Naravno, ključna misterija je gde je novac iz koferčeta zaista završio - pita se Ninić.



Zagrađanin se ni juče nije javljao na telefon, a u njegovom kabinetu su nam poručili da ne može da se javi jer je na sastanku.

Marko Matić

NEOPHODNO REŠAVANJE AFERA IZ PROŠLOSTI



Novinar medijske mreže „Antidot“ Marko Matić kaže za Kurir da je od početka bilo jasno da je afera „kofer“ bila slučaj sa velikim uplivom politike.



- Upravo je to ono što je uticalo i na istragu i na sam epilog. To što je ta afera ostala bez pravog epiloga i što do danas nismo saznali gde je završio novac koji se u njoj pominje, loša je poruka i svakako nešto što ne doprinosi uspostavljanju poverenja građana u sistem. Iako možemo da konstatujemo da je situacija u tom pogledu daleko bolja u odnosu na neki raniji period, rešavanje afera iz prošlosti je neophodno ako želimo da uspostavimo vladavinu prava i pravosudni sistem nezavisan od politike - kaže Matić.