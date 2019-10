PREDSEDNIK VUČIĆ UOČI IZBORA NA KIM: Izlazak na glasanje je pitanje opstanka Srba, vodili su kampanju uterivanja straha u kosti Srbima! Smeta mi što su se Rakić i Radoičić sastali sa Pacolijem na jahti (KURIR TV )

Predsednik Srbije Aleksandar Vučića sastao se danas u Beogradu sa kandidatima Srpske liste za poslanike na predstojećim parlamentarim izborima na Kosovu i Metohiji.

14.24 - Meni smeta na slici Radoičića i Rakića sa Pacolijem jahta, baš me briga što su se sastali sa njim. Svi su se videli sa Pacolijem.

14.21 - Ovo je Vinka Marinković iz Kline, ima samo četiri srpske kuće tamo. Čuva sprsku sveću u Klini. Ali to su sve kriminalci, to je žena monstrum jer čuva srpsko ime u Metohiji i zato za nju ne treba da se glasa.

foto: Printscreen

14.18 - U Prištini Rada Trajković voli da priča da ima snimak ubistva Olivera Ivanovića više nego u Beogradu. To je samo služilo za izbore da bi se unosilo još pometnje. Sedam godina slušam kako sam izdajnik čega, izdao sam šta? Sedam godina se borim da sa mrtve tačke pomerim prava Srba na KiM. Dve godine slušam laži da sam upleten u ubistvo Ivanovića, lažovi jedni najodvratniji! Sram vas više bilo, ne radite to zato što mrzite mene ili moju decu, nego zato što mrzite Srbiju. Nikad vam nisam govorio šta sam sve radio sa Oliverom i šta sam mu sve doturao u zatvor. I sve vreme to ćutim, i ne govorim pred strancima. Nisu oni opasni jer se ničega ne boje, već se ničega ne stide. Neću da to trpi ovaj narod.

foto: Tanjug Dragan Kujundžić

14.16 - Do pola 3 moram da završim konferenciju jer imam hitan razgovor sa gospodinom Grenelom, novim izaslanikom SAD za Kosovo i Metohiju.

14.09 - Ne smeta mi kada me napadaju Albanci, to pokazuje koliko brinu o poziciji Srbije danas. To govori da smo uspeli mnogo toga da promenimo.

Što se tiče BIRN nisam razumeo o čemu se radi. Oni su podneli tužbu. Nikad jednu ružnu reč za njih nisam rekao, nikada ih nisam nazvao izdajnicima. Zašto moraju svi da lažu, zato što kad nemaju argumente moraju da lažu. Kažem na osnovu žalbe BIRN Srpskoj listi je uzeto 30.000 evra zbog sintagme "Srbija zove". To je govor mržnje po BIRN.

- Je l to Kolumbo otkrio Aemriku? Da Pacoli razgovara sa Rakićem i Radoičićem? Pa sa Pacolijem ili Tačijem su razgovarali 1.000 puta. Nešto drugo mene muči na toj fotografiji. A to šta ko muti, govori da je Radoičić na poternici za ono što nije učinio. To što razgovara sa Pacolijem, jaka svar. Koliko puta je Dačić razgovarao sa njim i Brnabić, pa moraju da razgovaraju.

foto: Tanjug Dragan Kujundžić

14.06 - Hoćemo da predupredimo ono što su radili sa Republikom Srpskom, unosili razdor među Srbe, svađali ih, sukobljavajući ih, pa ovde svađali Beograd sa Banjalukom. Ovo je pitanje naše budućnosti i opstanka. Žele da oslabe poziciju Srbije u razgovorima sa Albancima. Zato pozivam ljude da izađu 6. oktobra i pokažu opredeljensot za opstanak na svojim ognjištima. Znaju ljudi na KiM da ulažemo više novca nego ikada, a to ćemo nastaviti da radimo. Ovo je važnije pitanje i od mene i od kandidata, već je pitanje opstanka Srba i Srbije. Vodili su kampanju brutalnog uterivanja straha u kosti.

foto: Tanjug Dragan Kujundžić

14.02 - Mnogi su vodili kampanju protiv Srpske liste i u Beogradu, i to mahom zbog ubistva Olivera Ivanovića.

Pokrenuli su krivični postupak protiv Ivana Todosijevića jer je rekao da je bio iscenirani masakr u Račku. Zbog toga hajde uhapsite sve u Srbiji, ja to i danas kažem i danas mislim. Hajde pobite nas i zabranite da mislimo drugačije. Mora da postoje samo junaci Tači i Haradinaj. Ne zaboravite doneli su još jednu odluku da bi smanjili izlazak na izbore, doneli su odluku da mora da se izađe sa kosovskim dokumentima na izbore. Zabranli su da OEBS kontroliše glasanje putem pisanja. Sve ovo što sam naveo više je nego dovoljan razlog da razumete koliko je veliki interes da izađete na izbore je rje to pitanje opstanka srpskog naroda na KiM.

foto: Tanjug Dragan Kujundžić

13.47 - Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je sve Srbe da izađu na izbore 6. oktobra i glasaju po svojoj savesti i da ima više razloga za to.

"Poštovani Srbi i Srpkinje u kampanji mogli ste da vidite zajedničku, usredsređenju kampanju koja se vodila protiv Srpske liste ne samo na KiM i to su vodile sve četiri albanske liste", rekao je on.

foto: Tanjug Dragan Kujundžić

- Niko odavde nije mogao da dođe da podrži svoj narod i predstavnike svog naroda. Vodili su kampanju zastrašivanja svih ljudi koji su Žarko Dejanović i Vlasto jer nisu Srbi koji se dopadaju albanskim partijama. Zabranili su Srpskoj listi emitovanje predizbornog spota zbog sintagme "Srbija zove". I opljačkali su Srpsku listu za 30.000 evra.

foto: Tanjug Dragan Kujundžić

Sastanak predsednika sa 17 kandidata Srpske liste za poslanike, kome prisustvuje i direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić, počeo je nešto posle 13 sati na Andrićevom vencu.

