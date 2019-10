UNAPREĐENJE UKUPNIH ODNOSA DVE ZEMLJE: Gojkovićeva sa predsednikom Jermenije

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković ocenila je da poseta predsednika Jermenije Armena Sarkisijana predstavlja potvrdu uzajamne težnje za učvršćivanje i unapređenje međudržavnih veza i svestrane bilateralne saradnje u skladu sa tradicionalno bliskim vezama dva naroda.

Kako je saopšteno iz Skupštine Srbije, ona je u razgovoru s predsednikom Sarkisijanom pozdravila najavu ukidanja viza, što će omogućiti uspostavljanje bolje komunikacije i saradnje na političkom i ekonomskom planu, u oblasti turizma, a doprineće i da se mlađe generacije bolje upoznaju sa istorijom i tradicionalnim prijateljstvom dve države.

Gojkovićeva je izrazila spremnost da se sa aspekta parlamentarne saradnje unaprede ukupni odnosi dve zemlje, podsećajući da su tokom njene posete Jermeniji 2016. godine napravljeni dobri koraci u tom smeru.

Ona je istakla značaj i činjenice da će predsednik parlamenta Jermenije Ararat Mirzojan predvoditi delegaciju na 141. zasedanju Interparlamentarne unije u Beogradu, od 13 do 17. oktobra, budući da će to biti prilika da se razgovara o konkretnim oblicima saradnje kako bi svi razgovori i dogovori dva predsednika dobili potvrdu i na parlamentarnom nivou.

Maja Gojković je takođe zahvalila Jermeniji na razumevanju situacije po pitanju Kosova i Metohije, kao i podršci da se nastavi dijalog Beograda i Prištine u cilju iznalaženja kompromisnog i održivog rešenja.

Sarkisijan je naglasio da Srbiju smatra prijateljskom zemljom, te izrazio nadu da će doći do intenziviranja saradnje na svim poljima. On je istakao da pridaje veliki značaj međuparlamentarnim odnosima, ukazujući da je u Jermeniji došlo do velikih promena i uputio poziv predsednici Skupštine Srbije da ponovo dođe u posetu Jermeniji.

Sarkisijan je istakao da ima mnogo potencijala ne samo kada je reč o političkom dijalogu, već i saradnji u oblasti ekonomije i uspostavljanja većeg obima trgovinske razmene, u oblasti prehrambene industrije, visoke tehnologije, kao i otvaranju novih tržišta za Srbiju, i to ne samo Evroazijske ekonomske unije, kaže se u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug)

