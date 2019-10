MILOŠEVIĆEVI NASLEDNICI OSTALI DOSLEDNI SEBI: Socijalisti brane Kosovo s Dedinja, šef parade u luksuznoj vili bio Vladan Zagrađanin

Socijalistička partija Srbije obeležila je preksinoć 29 godina od osnivanja Opštinskog odbora SPS u Peći, ali umesto na Kosovu, socijalisti su gala proslavu napravili na Dedinju, saznaje Kurir.

Slavlje je organizovano u luksuznoj „Vili Jelena“, a zvezda večeri je bio Vladan Zagrađanin, predsednik IO SPS i akter afere „kofer“, koji je okupljenima pevao, a kritike „što brinu o Kosovu s Dedinja“ počele su da pljušte već sutradan i to i od samih socijalista. Deo SPS, koalicioni partner SNS i analitičari ocenjuju da je bilo mnogo primerenije da je proslava napravljena na teritoriji Kosova, jer su ujedno mogli da se uključe u rad na terenu i animiraju ljude da izađu danas na glasanje na kosovske izbore.

Grcaju u dugovima

Proslava je počela od 19 sati, a Zagrađanin je došao zajedno s liderom stranke Ivicom Dačićem. Dačić se kratko zadržao na proslavi, a od viđenijih socijalista u „Vili Jelena“ bili su i ministar za državnu upravu Branko Ružić, kao i šef poslaničke grupe socijalista u Skupštini Đorđe Milićević. Zagrađanin je, prema rečima našeg izvora, bio najveseliji i zapevao je „Nisam te se nagledao“.

Na pitanje Kurira zašto proslavu nisu pravili na KiM i ujedno se uključili u rad na terenu povodom izbora, ali i ko je platio partijanje, Đorđe Milićević je rekao da je on uvek spreman da ode na Kosovo, ali da za detalje moramo da pitamo organizatora. Za razliku od njega, visoki funkcioner SPS Novica Tončev bio je direktniji - slavlje će platiti beogradske patriote, ali je ljudima ostala nedoumica otkad je to Peć na Dedinju.

- Čuo sam za gala žurku i dobio sam pozivnicu, ali zbog privatnih obaveza, nisam mogao da dođem. Ne znam odakle je ideja potekla, ali znam da naša partija za to nema novca. Opšte je poznato da mi jedva izmirujemo komunalije i plate zaposlenima i da smo često u blokadi - kaže Tončev i dodaje:

- Koji beogradski patriota će platiti račun, ne znam, jer se ne bavim finansijama. Ovo nam je, iz ugla kosovskih Srba i političkih konkurenata, veliki autogol. Više socijalista mi je poslalo SMS sa pitanjem od kada je Peć na Dedinju, ali sam ih uputio na Vladu Zagrađanina. Ipak je predsednik IO SPS i šef parade koji kroji sudbinu stranke.

Ne radi se tako

Da je trebalo da socijalisti naprave proslavu na KiM i ujedno i animiraju narod pred izbore, smatra i narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović.

- Verujem da većina njih (socijalista) otkad su otišli (s Kosova) nisu se ni vraćali. Primerenije je bilo da su to proslavili na Kosovu, na primer u Kosovskoj Mitrovici, i da animiraju narod pred izbore, ali eto... - poručio je Đukanović za Kurir.

Prema rečima političkog analitičara Branka Raduna, proslava je, ako ništa drugo, zbog simbolike trebalo da bude dole, na Kosovu, ma u kom delu:

- Jeste da je većina ljudi iz Peći sada u Beogradu, ali, simbolički, trebalo je da proslava bude dole. Tako su ujedno mogli da iskoriste priliku i pozovu naše ljude da glasaju na današnjim izborima.

Frka od Kurira

Odlučivanje DANAS IZBORI NA KOSOVU Danas se na KiM održavaju parlamentarni izbori, a na njima učestvuje 20 stranaka, četiri koalicije i jedan nezavisan kandidat iz redova bošnjačke zajednice. Za 120 mesta poslanika u skupštini Kosova takmiči se 1.067 kandidata za poslanike. Pred izbore je istaknuto i šest kandidatura za premijera Kosova, pet iz albanske i jedna iz srpske zajednice. Pravo glasa ima 1.937.869 glasača. Građani Severne Mitrovice glasaće na 27 biračkih mesta. Vlada Srbije podržala je Srpsku listu.

