ĐURIĆ O ZNAČAJU IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI: Imamo šansu da donesemo važnu odluku za Srbiju, izađite svi na glasanje

Imamo šansu da za Srbiju odnesemo važnu pobedu i za srpske institucije, istakao je direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić i apelovao na svakog građanina koji ima pravo glasa u južnoj pokrajini da danas to pravo iskoristi.

"Drugu priliku da ovakav snažan i važan poen za Srbiju da postignemo nećemo imati. Drugu priliku da izborimo jedinstveni glas za Srbe na Kosovu i Metohiji nećemo imati", rekao je Đurić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Navodeći da drugu priliku da sačuvamo uticaj države Srbije u pokrajinskim institucijama nećemo imati, Đurić je istakao: "Ovo je naša šansa, Srbija zove, svi izađite na izbore." On je zato pozvao sve Srbe na KiM da izađu na glasanje ukoliko to još nisu učinili, ističući da je do zatvaranja biračkih mesta ostalo manje od pet sati, a da su ovi izbori jedinstvena prilika da se sačuva povezanost Srba u južnoj pokrajini sa drzavom Srbijom.

Direktor vladine kancelarije izneo je podatke o izlaznosti i precizirao da je do 13. 00 časova na izbore izašla petina srpskih birača, više nego 2017. do istog vremena.

Glasalo je, kaže, već 35. 566 srpskih birača, odnosno 24,58 odsto, što predstavlja veću izlaznost nego 2017. godine kada je do istog vremena izašlo 20,04 odsto srpskih birača.

Djurić je naveo da u Leposaviću izlaznost iznosi 29,4 odsto, Kosovskoj Mitrovici 25,5 odsto, Zubinom Potoku 29,53, u Gračanici 26,40, Štrpcu 38,57, u Zvečanu 28,67, Obiliću 28,21, Srbici 49,81 odsto, Vučitrnu 17,50 odsto, Kosovu Polju 16,68, Prištini 13,10, Orahovcu 15,42, Vitini 5,21, Klokotu 26,11, Partešu 21,39, Gnjilanu 19,72, Ranilugu 24,33, Kamenici 20,60, Novom Brdu 24,68, Osojanu 17,01, Goraždevcu 20,68 i Klini 0,59 odsto.

