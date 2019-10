VUČIĆ: Ne isključujem moguću pobedu Kurtija, za mene to nije radost, ali ćemo i sa njim razgovarati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da ne isključuje mogućnost da Samoopredljenje Aljbina Kurtija, uz glasove iz inostranstva, osvoji najviše glasova, da to za njega ne predstavlja radost, ali da će, ako se to dogodi, Beograd sa njim pregovarati kao sa legitimnim predstavnikom Albanaca, te da će to biti teški razgovori.

"Za sada vodi DSK Osmanija i Mustafe, Samoopredeljenje je drugoplasirano, ali očekujem da oni iz inostranstva dobiju puno glasova, tako da ne bih isključio mogućnost da završe na prvom mestu. To bi bila velika radost za neke od srpskih političara koji su podržavli tu partiju koja u svom programu ima stvaranje velike Albanije. Za mene nije", rekao je Vučić na konferenciji za novinare po završetku izbora na KiM.

On je tako odgovorio na pitanje novinara kako vidi rezultate albanskih partija, budući da od toga zavisi nastavak dijaloga.

Vučić je istakao da je za njega važno da može da razgovara sa legitimnim predstavnikom Albanaca.

"Bićemo spremni da razgovaramo sa legitimnim predstavnicima Albanca, ma ko to da je, nismo mi ti koji ćemo da ih biramo, nisam ja puštao Aljbina Kurtija iz zatvora nego DOS, nisam ja sarađivao sa njim nego neki drugi , ali naše je da razgovaramo sa njima i to će biti veoma teški razgovori. Nema tu velike filozofije, ne očekujte da će biti lako za nas, ali neće biti jednostavno ni za njih, ali u tome i jeste smisao pregovora- da razgovarate i da pokušate da nađete kompromisno rešenje", istakao je Vučić.

U svakom slučaju, istakao je on, danas mi imamo puni legitimitet, i srpski narod je nedvosmisleno rekao ko su ti koji zastupaju njegove interese.

Kurir.rs/tanjug

