ERDOGANA SU NOVINARI PITALI O KOSOVSKOM PROBLEMU, A ON ODGOVORIO JASNO: Moj prijatelj Vučić dao je najprikladniji odgovor! (FOTO)

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan poručio je danas u Beogradu da Turska podržava mir na Balkanu i da će nastaviti sa investicijama u Srbiji.

- Na osnovu moje posete biće izgrađeno šest fabrika. Obnovljeni sporazum o trgovini je uskoro stupio na snagu. Sa Vučićem sam postavio novi cilj o trgovinskoj razmeni od dve milijarde dolara kratkoročno, a pet milijardi dugoročno, rekao je Erdogan na zajedničkoj pres konferenciji s predsednikom Aleksandrom Vučićem.

On je ocenio da su odnosi između dve zemlje izuzetni, čemu je u velikoj meri, kako je rekao, doprinos dao njegov domaćin predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Veliki značaj pridaje, istakao je Erdogan, trilateralnom sastanku Srbije, BiH i Turske, koji, kako je rekao, nije dugo održan.

foto: Zorana Jevtić

Turska igra i nastaviće da igra konstruktivnu ulogu u stabilnosti i dobrobiti Balkana, kaže Erdogan i dodaje da njegova zemlja podržava evroatlantski smer regiona.

- Naša zemlja nastaviće da radi na podržavanju mira na Balkanu i da postojeće probleme ostave za sobom. Održaćemo trilateralni sastanak Turske, Srbije i BiH koji dugo nije održan. Mi ćemo otpočeti projekat auto-puta Beograd-Sarajevo. To će biti most mira, koji će povezivati srca naroda, rekao je Erdogan.

Erdogan je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije rekao da mu je drago što se Srbija saglasila da se otvori konzulat Turske u Novom Pazaru i istakao da se nada da će biti od koristi svima.

- Pokušavamo da pomognemo da zemlje u regionu ostave probleme za sobom, da prošire dijalog i saradnju, rekao je Erdogan.

foto: Zorana Jevtić

Turski predsednik se nadovezao na to što je Vučić citirao šta je o Turskoj pre 90 godina rekao kralj Aleksandar, da su neprijateljstva sa Turskom završena a da će se sada raditi samo na saradnji.

- Uvaženi prijatelju, pomenuli ste pre 90 godina kralj Aleksandar je imao prelepu želju i upravo sada predsednik Aleksandar uviđa ovu želju i verujem će on na tome raditi i žleim da vas pohvalim s tim u vezi, rekao je Erdogan.

Ocenio je da su njegovi današnji razgovori, i oni u četiri oka sa Vučićem, i sastanak Viskog saveta za saradnju, bili veoma plodni i da su na to značajan uticaj imala zalaganja predsednika Srbije.

Naveo je da je danas potpisano devet sporazuma i da to takođe ukazuje koliko je plodan bio sastanak Visokog savet za saradnju.

foto: Zorana Jevtić

Takođe je najavio da će strateški sastanci ubuduće biti održavani jednom godišnje u Turskoj, jednom u Srbiji.

Dokumenti koji su potisani su dalje ojačali ugovornu osnovu naših odnosa, naglasio je Erdogan.

- Saradnja je dosegla izuzetan nivo. Uskoro ćemo imati sastanak i sa predstavnicima poslovnog sveta. To su biznismeni koji su omogućili zapošljavanje širom Srbije,ali takođe hvala Vučiću za podršku našim privrednicima, rekao je on, dodajući da da su turski privrendici nosioci investicionih aktivnosti u Srbiji da on želi da vidi nastavak tih aktivnosti.

Izrazio je zadovoljstvo što je ponovo, posle dve godine, posetio Srbiju, napomenuvši da se 2019. godina podudara sa 140.godišnjicom uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje.

- I to je od posebnog značaja. Zaista smo imali plodne razgovore. Razmotrilili smo šta smo do sada uradili, postavili smo nove ciljeve a pričali smo i o regionalnim dešavanjima, rekao je Erdogan.

foto: Printscreen

Naveo je i da su on i Vučić obišli izložbu turskog Arhiva, iskoristivši priliku da kaže koliko je ponosan na taj Arhiv i najavio da se nada da će do 29. oktobra biti otvorena u predsedničkom kompleksu i biblioteka sa pet miliona tomova knjiga i koja je pripremljena, kao i Arhiv, u digitalnom okruženju.

Erdogan je zahvalio Vučiću na gostoprimstvu i poželeo da svi projekti koji budu pokrenuti tokom njegove posete, budu korisni.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da se Turska, kad je reč o kosovskom pitanju, vodi u skladu sa svojim interesima, koji su različiti od srpskih, ali da je veliki pomak to što je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan poručio da će prihvatiti svako rešenje do kojeg dođu Beograd i Priština.

Turska je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ali je Erdogan uoči posete rekao da pozdravlja pregovore Beograda i Prištine i da će svako rešenje koje se u pregovorima postigne, biti prihvatljivo za Ankaru.

foto: Printscreen

Odgovarajući na pitanje novinara upućeno turskom predsedniku - da li sada bolje nego ranije razume da nisu dobra rešenja u kojima neko dobija sve a neko ništa - Vučić je rekao da se Turska ponašala u skladu sa svojim interesima, a da Srbija neće dobiti ništa dobro, niti će biti pametnija ako deli packe i drži pridike Turskoj.

- Naši interesi po tom pitanju su i dalje različiti, ali mu hvala na tome i to je veliki pomak, što je prihvatio da svako moguće rešenje koje bismo mi postigli sa Albancima bude prihvatljivo za Tursku, rekao je Vučić.

On je dodao da je morao da odgovori na pitanje kao dobar domaćin.

- Za nas Srbe samo jedna stvar nije dobra, ako se ne pokažemo kao dobri domaćini. Što ne znači da treba da se ulizujemo bilo kome, već da moramo da vodimo računa da ne uvredimo goste, rekao je Vučić.

Erdogan je potom zahvalio Vučiću na tom odgovoru.

- Moj prijatelj je dao najprikladniji odgovor, rekao je Erdogan.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir