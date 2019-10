JEVTIĆ: Bez razgovora sa Srpskom listom nemoguće formiranje vlade u Prištini

BEOGRAD - Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas da je srpski narod na Kosovu na nedeljnim parlamentarnim izborima vrlo jasno rekao da ostaje čvrst i jedinstven uz svoju državu Srbiju.

On je za RTS, naglasio i da je bez razgovora sa Srpskom listom, koja je osvojila svih 10 poslaničkih mesta predviđenih za Srbe, formiranje nove vlade u Prištini nemoguće, što kažu i Ustav tzv, Kosova i zakoni.

Prema njegovim rečima, vrlo je važno to što je Srpska lista osvojila svih 10 mandata jer na taj način nije ostavljen prostor bilo kome od albanskih lidera da trguje sa interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"Zato je bilo važno da mi u velikom procentu pobedimo kako ne bismo dozvolili da se pojave neki Srbi koji ne bi radili ništa drugo osim slušali šta im oni govore", rekao je Jevtić.

On je još rekao da izjava lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija da će biti predstavnika Srba u vladi, ali ne predstavnika Srpske liste, govori o tome šta bi on želeo, ali je ocenio da je jedno šta Albanci žele a drugo ono što stoji u zakonima.

"U Ustavu, član 96, stoji da će predstavnik Srba u Vladi Kosova biti izabran većinom predstavnika te zajednice kosovskoj skupštiini. Tu nema rasprave. To što govori Kurti da će uzeti ne znam kog Srbina, to je kao da ćemo mi reći da nećemo da Kurti bude premijer nego ćemo uzeti nekog drugog - prosto je to nemoguće", istako je Jevtić.

On smatra da, ako Kurti želi da zaista bude predsednik kosovske vlade, mora da uzme u obzir činjenicu da je Srpska lista pobedila.

Govoreći o rezultatima izbora kada je rečo albanskim strankama, Jevtić je rekao da je nezadovoljstvo bilo očigledno i da se izrazilo kroz izborni proces.

"Poruka onima koji su nekoliko decenija bili na vlasti je - nismo zadovoljni vašim radom, hoćemo nove ljude, posebno što su i partija Aljbina Kurtija i partija Ise Mustafe (Demokratski savez Kosova) bile u opoziciji u prošlom sazivu parlamenta", rekao je Jevtić.

Dodao je da treba sačekati konačne rezultate jer u ovom trenutku nije velika razlika između prve i druge stranke, jer glasovi putem pošte nisu izbrojani, mada se pretpostavlja da će većina tih glasova otići Samoopredeljenju.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

