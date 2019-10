SUZANA VASILJEVIĆ POTPUNO OTVORENO: Danas svi pišu ono što hoće, niko nije kažnjen i priveden! Novinari rade slobodno i normalno!

Srbiji novinari rade potpuno normalno i slobodno, izjavila je savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević u intervjuu Glasu Amerike.

"Danas ima slobodnih medija koliko god želite - od nedeljnika, dnevnih novina i portala. Svi pišu ono što hoće - i niko nije kažnjen, niko nije priveden i niko nije uhapšen", kaže Suzana Vasiljević.

Ona je podsetila da je danas teško biti novinar bilo gde u svetu, navodeći da prema izveštaju američkog Fridom hausa medijske slobode u svetu drastično opadaju u poslednjih trinaest godina.

Suzana Vasiljević, koja je nekada radila kao novinarka, ističe da način na koji se predsednik Vučić obraća novinarima nije inkriminisanje koje bi moglo inicirati pretnje i pritiske na društvenim mrežama i u javnoj sferi.

"Danas imate situaciju da je na društvenoj mreži Tviter ili bilo kojoj drugoj dozvoljeno da izgovorite najstrašnije stvari. I u tom trenutku postajete predmet pretnji i napada. Ne zato što je Aleksandar Vučić odgovorio N1 i rekao: Vi ste američka televizija", kazala je ona.

Suzana Vasiljević je podsetila da je zbog nekoliko pretnji televiziji N1 uhapšen jedan sedamdesetogodišnjek kojem se nije sviđao njihov način izveštavanja o Kosovu i Metohiji.

"Tako da to nema baš mnogo veze sa tim kakve su pretnje njima upućivane. On (predsednik) ni na jednoj konferenciji za štampu novinare nije vređao. Da li reaguje žučnije? Sigurno. Zato što je 24-časovno i sedmodnevno izložen napadima. Kako on, tako i njegova porodica".

Ona je negirala da je član SNS-a, već da je pozvana 2012. godine da se pridruži timu predsednika Vučića.

"Na ovom sam mestu kao neko ko se profesionalno bavi svojim poslom od 2004. godine - u vreme vlasti Vojislava Koštunice, Borisa Tadića i sada Aleksandra Vučića. Ne odlazim u stranku, ne komuniciram sa stranačkim organima, jer se to kosi sa mojom funkcijom. Imam svoj tim od osam ljudi, imamo Instagram, Tviter, Fejsbuk i sajt. Radimo i njegove dnevne aktivnosti - konferencije za štampu", rekla je savetnica predsednik Srbije.

Na pitanje da li u okviru vladajuće partije postoji tim koji nastoji da utiče na ulepšavanje stvarnosti, Suzana Vasiljević odgovara da ona ne može da da odgovor na to pitanje, jer ga nema.

"Mi ih ne plaćamo. Ne vodimo nikakve kampanje na društvenim mrežama. Objavljujemo predsednikove dnevne aktivnosti", rekla je Suzana Vasiljević za Glas Amerike.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir