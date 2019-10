VUČIĆ: Da smo ranije gradili puteve, a ne mržnju izbegli bismo katastrofe

"Hvala vam dragi prijatelji što ste danas ovde zajedno sa nama. Od 1945. godine svi putevi, pruge koje smo imali sa BiH uglavnom su bili loši, kao da je neko narode koji žive na ovom našem području kažnjavao, za ko zna šta. I danas je prilika da pokažemo da sami brinući o sebi i svojoj budućnosti možemo da uređujemo svoje odnose. Danas počinje jedan od najznačajnijih događaja regiona. Ovo je prostor koji je godinama bio bez puteva, prostor sumnji i strahova, mržnje koja je iz toga proizilazila. Danas počinjemo da taj prostor povezujemo, otvaramo i spajamo. I ništa na Balkanu nije potrebno kao putevi, pruge i povezivanje ljudi. Putevi su način da se prošlost ostavi iza nas, da počiva u miru i način da se ide ka budućnosti. Oni nas zbližavaju, upoznaju nas jedni s drugima, daju nam mogućnost da se razumemo i da na kraju oprostimo. Ovo je način da pomognemo jedni drugima, želimo da budemo bliži jedni drugima. Ovo ne znači brisanje prošlosti, već gledanje u budućnost. Sve ovo ste vi uspeli narode Srbije, verovali ste u teške reforme i danas izvlačimo zemlju iz krize, povećavamo plate, dali ste nam snagu, energiju, moć da radimo stvari koje će se pamtiti za 20 godina. Živelo prijateljstvo svih naših naroda! Živela Srbija!"

