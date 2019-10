DEMOKRATA ŽESTOKO ISPROZIVAO ŠEFA PARTIJE! Radoslav Milojičić: Stidim se Zorana Lutovca

U Demokratskoj stranci žestoko su izrevoltirani potezom Predsedništva DS sa šefom Zoranom Lutovcem na čelu, koje je u ponedeljak posle tročasovne sednice odlučilo da ta partija ne učestvuje u razgovorima vlasti i opozicije, kojima će posredovati predstavnici Evropskog parlamenta.



Demokrate zameraju Lutovcu što je izašao s tim stavom uprkos prethodnim odlukama poslaničkog kluba i Glavnog odbora DS da se razgovara s prijateljima iz međunarodne zajednice.



Ozbiljna kriza



To je produbilo krizu između lidera i poslanika DS u parlamentu, koji su se prošle nedelje izjasnili da na pregovore idu i za svoje predstavnike delegirali Lutovca i Balšu Božovića. Znatan deo demokrata smatra da je za ovakvo ponašanje Lutovca glavni krivac Dragan Đilas.



- DS je osnovan na evropskim vrednostima i željom da Srbija bude član EU. Strašan udarac za DS i Srbiju je načinjen od onih koji su glasali da DS ne razgovara s predstavnicima EU. Razgovor nema alternativu, dozvolili ste da Vučić bude jedini zastupnik takve politike u Srbiji, a DS svrstali u kolonu sa Šešeljem, Dverima i Mlađom Đorđevićem... Tužno - konstatovao je poslanik DS Radoslav Milojičić na društvenoj mreži Fejsbuk.



On je potom ismejao akciju svog šefa i ostalih lidera SZS, koji na saobraćajne znakove lepe plakate s natpisom „Bojkot“. Ispod postavljene fotografije na Fejsbuku, na kojoj Lutovac prelepljuje tablu Barajeva, Milojičić je napisao niz smajlija. Na pitanje da li oseća stid, on je odgovorio:



- Kako da ne osećam kada ovo rade sa našom strankom - naveo je Milojičić i potom isprozivao i Đilasa, koji je u vreme kada je vodio DS izbacio neke viđene funkcionere stranke, među kojima je bio i Vuk Jeremić.



Kompletni Idioti



- I naš GO, a i Ujedinjenog DS doneo odluku da nastavljamo pregovore i borbu za fer uslove, a neki kompletni idioti su poizbacivali predsednika sveta i potpredsednike iz DS, tako da me od takvih ne čudi ništa - zaključio je Milojičić.



Dolazak na pregovore, koje bi trebalo da vode nekadašnji evroparlamentarci Eduard Kukan i Knut Flekenštajn, najavili su PSG, NS, SDS, kao i stranke vlasti.

Ana Brnabić

OPOZICIJA NEODGOVORNA

Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je odluka dela opozicije da ne učestvuje u razgovorima vlasti i opozicije u Skupštini, kojima će posredovati EP, pokazatelj njihove neodgovornosti.

- Svaki dogovor je moguć kada razgovarate s ljudima koji su odgovorni, a mi ćemo razgovarati sa svakim ko želi da preuzme odgovornost. Ako oni to ne žele, to je njihov problem.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici naveo je da je ponuda EP da posreduje u pregovorima o izbornim uslovima naišla na dobre reakcije, ali da on ne može da sudi o tome ko će doći, a ko ne:

- Rano je reći da očekujem bilo šta. Treba pustiti da se dijalog odvija.