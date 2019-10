STEFANOVIĆ: Važno je da postoji dijalog vlasti i opozicije, voleo bih da je moglo i bez dolazaka stranaca

Važno je da dijalog postoji i potrebno je razgovarati šta je to što možemo da popravimo kada su u pitanju izborni uslovi, izjavio je danas član Glavnog odbora SNS Nebojša Stefanović i dodao da bi više voleo da je dijalog vlasti i opozicije mogao da se vodi bez dolazaka stranaca.

"Voleo bih da smo to mogli da uradimo sami, nisam presrećan što je morao da dođe neko iz inostranstva da nam pokreće dijalog, ali možda kao društvo još nismo zreli i sposobni da to uradimo sami, što pokazuje slabosti našeg društva i na tome moramo da radimo", kazao je Stefanović novinarima u Beogradu.

Dodao je da se nada da će svi koji dođu na razgovore u Skupštinu Srbije imati konstruktuvne predloge.

Prema njegovim rečima, tokom razgovora sa predstavnicima NVO čuo je više konstruktivnih predloga, od kojih su neki već implementirani, a neki će tek biti kroz izmene zakona.

"Dijalog je uvek važna stvar, ali svi moraju da budu spremni na to da ćete čuti i nešto što vam se ne sviđa. SNS, kao jedan od političkih aktera, spremna je da čuje stvari o kojima ne misli isto, ali isto tako pozivam i ostale da, kada mi nešto kažemo, nemaju stav - to nam se ne sviđa jer to vi kažete", naveo je.

Istakao je da mu je drago što se dijalog vodi u Parlamentu jer, kako kaže, to je pravo mesto.

Navodi i da su izborni uslovi danas bolji nego što su ikada bili, da nisu idealni, ali da su bolji nego što su bili 2012. godine i u tom smislu podseća na kampanju koja je vođena protiv Tomislava Nikolića.

"Za nas je važno da dijalog postoji i da se o tenzijama u društvu razgovara sa svakim ko misli da možemo nešto zajednički da uradimo. Mislim da je dijalog dobar pristup, a ne destrukcija. Potrebno je razgovarati o tome šta je to što dodatno možemo da popravimo, iako su izborni uslovi isti od 2012. godine", naveo je.

Stefanović kaže da mu je čudno to kako je ljudima kojima je sistem bio super dok su bili na vlasti, isti taj sistem i isti zakoni sada nisu dobri.

"Trebali ste onda da nam ostavite bolje, ali smo mi za razliku od njih spremni da i o tome razgovaramo i da promenimo, a ne da čekamo da odemo u opozicijiju", kazao je Stefanović.

Ističe i da nema tabu tema, kao i da će se razgovarati i o stanju u medijima, REM-u, svemu što se tiče biračkih spiskova, zabrane funkcionerskih kampanji i sve drugo.

"Ali, samo da se ne svede zakon na zahtev da sprečimo Aleksandra Vučića da učestvuje na izborima. Mi smo spremni da dodatno ograničimo svim funkcionerima sve, da pokažemo da smo posvećeni da dijalog uspeva", naveo je Stefanović.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir