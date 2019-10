VUČIĆ: Izuzetno značajna ekspertska podrška OEBS

„Veoma smo zadovoljni saradnjom koju ostvarujemo sa Misijom OEBS-a u Srbiji i smatramo da je ekspertska podrška, koju ova Organizacija pruža našim institucijama, izuzetno značajna." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom OEBS-a Tomasom Gremingerom sa kojim je razgovarao o reformskim procesima, situaciji u regionu i strateškim prioritetima Srbije.

