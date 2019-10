VUČIĆ, BRNABIĆ, ZAEV I RAMA NA VEČERI: Svečano u Novom Sadu u čast prijatelja iz Albanije i Severne Makedonije (FOTO)

"Večera u čast prijatelja iz Albanije i Severne Makedonije." - predsednica Vlade @anabrnabic i predsednik Vučić ugostili su večeras u Novom Sadu predsednika vlade Albanije @ediramaal i predsednika vlade Severne Makedonije @zoranzaev

