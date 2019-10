DAČIĆ SA GENERALNIM SEKRETAROM: Srbija ostaje pouzdan partner OEBS

Srbija ostaje pouzdan partner misiji OEBS-a i nastaviće da podržava napore te organizacije u postizanju konsenzusa oko suštinskih pitanja, izjavio je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa generalnim sekretarom OEBS-a Tomasom Gremingerom.

Dačić je na zajedničkog konferenciji za medije rekao da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa OEBS-om i da je veoma zadovoljna saradnjom sa tom organizacijom.

''Veoma je značajna ekspertska podrška koju OEBS pruža našim organima i institucijama, a posebno kada je reč o izradi Medijske strategije. Takođe, veoma cenimo i saradnju sa OEBS-om u cilju poboljšanja izbornog procesa'', rekao je šef srpske diplomatije.

On je podsetio da je krajem avgusta formirana Radna grupa za saradnju sa OEBS-om kojom predsedava potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

''Već na prvom sastanku su razmatrane sve oblasti koje je moguće unaprediti, a Vlada Srbije je usvojila 10 zaključaka Radne grupe za poboljšanje izbornog procesa'', naveo je Dačić.

Ssef srpske diplomatije je pohvalio saradnju srpskih institucija sa misijom OEBS-a na Kosovu i Metohiji u teškim i složenim okolnostima i u uslovima kada, kako je ukazao, Priština krši postignute dogovore i srpskom narodu postavlja razna ograničenja poput zabrane korišćenja srpskih dokumenata na izborima.

''To znači uskraćivanje prava glasa svima onima koji ne priznaju nezavisnost Kosova što je suprotno svim zaključima i razgovorima u okviru dijaloga u Briselu'', rekao je Dacičh i podsetio je da Priština zabranjuje i posete srpskim zvaničnicima, iako je to pitanje regulisano Briselskim sporazumom.

Dačić je kazao da je Priština verovatno očekivala da će na vanrednim izborima biti izabrani ''Srbi koji će biti pod njenim uticajem'', ali da su rezulati izbora pokazali da Srpska lista uživa veliko poverenje srpskog naroda na KiM osvojivši svih 10 mandata u parlamentu.

Kako je naveo, to je još jedna potvrda da Vlada Srbije i predsednik Srbije imaju veliku podršku srpskog naroda sa KiM.

Istakao je da je OEBS značajna regionalna bezbednosna organizacija koja se, kaže, suočava sa širokom spektrom izazova.

foto: Ministarstvo Spoljnih Poslova Srbije

''Srbija se uvek zalagala i danas podržava jačanje kapaciteta OEBS-a. Spremni smo da podržimo sve konstruktivne predloge generalnog sekretara Gremingera, kao i predsedavajućeg OEBS-om Miroslava Lajčaka'', rekao je ministar.

Šef srpske diplomatije je izrazio zadovoljstvo zbog posete generalnog sekretara OEBS-a koga je nazvao prijateljem Srbije i podsetio na uspešnu saradnju sa Gremingerom tokom zajedničkog predsedavanja Srbije i Švajcarske tom organizacijom 2014. i 2015.godine.

''Mislim da je to predsedavanje OEBS-om bilo dobro što potvrđuje i to što četiri godine kasnije mnoge zemlje to spominju kao dobar primer'', rekao je Dačić.

Generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger je rekao da Srbija ostaje aktivan partner u saradnji sa tom organizacijom i da ima važnu ulogu u promovisanju ekonomske saradnje ovog regiona.

Izrazio je očekivanje da će naša zemlja nastaviti da koristi resurse i ekspertize kojima OEBS daje doprinos ključnim reformama u Srbiji.

Greminger je dodao da je sa Dačićem imao otvoren razgovor o raznim pitanjima, kao što su Medijska strategija, izborni proces, ustavni amandmani koji treba da doprinesu nezavisnosti pravosuđa.

''Drago mi je što u Srbiji imamo pouzdanog partnera i nastavićemo da podržavamo vašu zemlju kako bi se razvijala u svim smerovima'', poručio je Greminger.

Izrazio je zadovoljstvo zbog prve zvanične posete Srbiji u funkciji generalnog sekretara OEBS-a i dodao da ima ''najlepše uspomene'' na saradnju u vreme zajedničkog predsedavanja Srbije i Ssvajcarske ističući da je ''srpsko predsedavanje bilo krucijalno za regionalni mir i bezbednost.

(Kurir.rs/Tanjug)

