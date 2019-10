VUČIĆEV INTERVJU ZA ALBANSKU TV KLAN: Srbi i Albanci imaju izbor, ili da prihvatimo kompromis ili ćemo uništavati jedni druge

TIRANA - Sve je na nama Srbima i Albancima, i naši odnosi i naša budućnost - izbor da li ćemo da prihvatimo kompromisno rešenje ili ćemo da uništavamo i sebe i jedni druge, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u intervjuu za albansku TV Klan.

Ilustracija foto: Predsedništvo Srbije

"Što se Srbije tiče, mi smo za kompromisno rešenje spremni, a Albanci na Kosovu neka razmisle o tome rekao je Vučić i dodao "to da jedna strana prihvati sve što druga želi - to se nikada neće desiti" Upitan kako može međunarodna zajednica da pomogne u ovom slučaju, Vučić kaže da će svi morati," voljno ili nevoljno", da pomognu ako se Srbi i Albanci dogovore.

Sve je na nama, naši odnosi i naša budućnost je na nama.

"Ako Srbi i Albanci urede svoje odnose jednom zauvek, kao dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, neće u narednih 150 godina imati bilo kakvih problema i mogu ekonomski najviše da napreduju", kaže Vučić i upozorava da ako to ne uradimo, svima bi mogle da ostanu prazne teritorije.

"To što je nas danas nešto više nego vas - ne znači ništa, svi će vaši da odu u Švajcarsku i Njujork, svi će naši da odu u Austriju i Nemačku, neki novi ljudi će da se naseljavaju na našim teritorijama u budućnosti", objašnjava Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što je bilo raznih ideja, uključujući Tačijevu ideju o pripajanju tzv. Preševske doline, što je imalo puno protivnika na Kosovu, uključujući i i Aljbina Kurtija koji je sada pobedio na izborima, Vučić je konstatovao da on (Vučić) nikada nije govorio o Preševu, Bujanovcu, a još manje o Medveđi, pitajući - otkud Medveđa, te da se trudio da ne priča stvari kojima bi "nekome mogao da oteža posao".

foto: Zorana Jevtić

"Teritorija koja je u sporu je Kosovo i želeo bih da ljudi razumeju da više od pola zemalja sveta nije priznalo njegovu nezavisnost, poručio je Vučić i ponovio da dok Srbija traži komprimisno rešenje, Albanci stoje na poziciji 'Mi smo nezavisna država i vi morate da je priznate' ." Povodom opaske da postoje mišljenja da će Srbiji posle pobede Aljbina Kurtija na izborima biti teže da dođe do takvog rešenja, predsednik Vučić kaže da je njemu "ionako bilo veoma teško".

"Da budem iskren za mene je teško to što nemamo kompromisno rešenje", rekao je, uz konstataciju da on uvek govori o ozbiljnim stvarima, i da nikada neće govoriti o tome da je Kurti vređao njegovu maloletnu ćerku i uvlačio je u političke stvari, a da to, kako kaže," časni ljudi ne rade" A što se tiče odnosa Beograda i Prištine, predsednik Srbije poručuje: "ako nećete kompromis - nema problema, samo nas obavestite. Kažite nam to i mi ćemo reći - u redu, živećemo ovako - mi malo bolje nego vi i sa malo većim autoritetom u međunarodnoj zajednici nego vi, što mi je žao, ali to je vaš izbor." Upitan šta tačno podrazumeva kompromisno rešenje, uz opasku da je i u Srbiji bio kritikovan da nije bio dovoljno jasan oko toga , Vučić odgovara otvoreno da "biti jasni ne daje nikakvu šansu da se izgura bilo šta".

"S kakvim god predlogom rešenja da izađete, kakvim god, bićete rastureni i uništeni u svakoj, srpskoj i albanskoj, javnosti, bilo gde, istog sekunda, smatra on.

Na pitanje da li bi pregovarao o priznavanju Kosova, Vučić čitira Kenedija koji je rekao - kako da pregovarate sa onim ko kaže - šta je moje moje je, ali ajde o onome što je tvoje o tome možemo da pregovaramo, tu pregovora nema.

Ilustracija foto: Predsedništvo Srbije

"Jel vi stvarno mislite da je to realno? Što lažete svoj narod? Što ne kažete istinu svom narodu, ja svoj narod ne lažem. Nećete o tome da pregovarate sa Srbijom, jer za pregovore su potrebne dve strane i prostor o kojem možete da pregovarate. A to - mi ne damo ono što mislimo da je moje, a onome što mi mislimo da je tuđe o tome ćemo da pregovaramo, to tako ne ide", poručio je Vučić.

Komentarišući Kurtijevu izjavu da neće Srpsku listu u svojoj vladi, Vučić kaže da to pokazuje odsustvo Kurtijeve odgovornosti "Ne poštujete nekog koje dobio 95 odsto u okviru svog naroda, nego ćete da radite sa nekim koje vaš privatno Srbin ili vam se dopada - ja ne mislim da je to dovoljno odgovorno, ozbiljno. Ako ne želite da radite sa Srpskom listom onda to znači da ni sa Srbijom ne želite da tražite kompromisno rešenje. Ne mislim da je to najbolja moguća poruka, ali nemam ništa protiv, to je vaš izbor", kaže on.

A na pitanje šta misli o Kurtiju i da li očekuje da Tači ostane deo pregovora Vučić kaže da se ne bavi time.

"Zreli i ozbiljni ljudi nikad ne vređaju maloletne devojčice, to se ne radi u pristojnom svetu. Za to je morao da kaže izvinite - nije rekao. To se ne radi, to jednostavno morate da naučite. Sve drugo ceniću po potezima. Ja znam da on misli da što više budem oštar prema Srbima dobiću više glasova, za šta ljudi vole da kažu bravo, bravo. Na kraju će i Albanci da pitaju za tri godine svoje rukovodstvo - izvinite, što niste postigli dogovor sa Srbima, kao što će i mene da pitaju Srbi što nisam postigao dogovor sa Albancima iako danas izgleda da ga niko ne želi ni na jednoj strani", kaže on.

Na kraju će svi, kaže on, da razumeju da je to sve uzročno-posledično vezano za sve ono što je naša budućnost, od evropske budućnosti, bolje ekonomije.

Ilustracija foto: EPA/Valdrin Xhemaj

"Naša realnost bez rešenja je ova. Da li je ona mnogo loša - pa, nije, živeli smo i u lošijim vremenima, ali da li je ta realnost dovoljna da nam garantuje bolju budućnost za našu decu - nije. E , zato sam ja za kompromisno rešenje", ističe Vučić.

Povodom odluke Prištine da fudbaleri Crvene zvezde ne budu pušteni na Kosovo, on kaže: "Što ih niste pustili, šta vam je bio problem, da pokažete mnogo ste jaki? Kontrolišete Jarinje i Brnjak. Pa, znamo to i bez toga".

Na opasku novinara da je Vučić u više navarata na konferencijama za novinare eksplicitno rekao da je realnost na Kosovu drugačija i da traži od Srba da to razumeju, Vučić ističe da on to i danas radi i da se ne plaši činjenica, već pokvarenjaštva i podvala.

Kako kaže, on će da se bori da istina i racionalno i relano promišljanje pobedi, uz poruku da bi za to trebalo da proba da se bori i neko među Albancima, a ne samo da tetoši biračko telo i da im govori ono što oni žele da čuju.

Podseća od kada postoji Cefta kao i da Srbija ni kad je Kosovo proglasilo nezavisnost čak nije preduzimala mere a da nas je Priština uvođenjem taksi vratila u 13. vek.

Na opasku novinara da će u Prištini na zahtev za ukidanje taksi reći dali smo dovoljno, Vučić kaže: "Jel znate nekog coveka ili zemlju koji to ne misli? Jeste sve to čuli bilo gde u Srbiji, jeste sve to čuli i od SzS i od DŠ i od mojih koalicionih partnera, ljudi iz moje partije. Svako kaže mi smo dali dovoljno, i suviše i previše. E dok imamo takav stav dogovora neće biti jer to je najgluplji mogući stav", smatra Vučić.

Očigledno da mi svi zajedno nismo dovoljno zreli da razumemo da dogovor moramo da postignemo, dodao je.

Ilustracija foto: EPA/Valdrin Xhemaj

"Ako nismo - ok, da to konstatujemo i da nađemo neku formu da čuvamo mir dok ne dođu neki pametniji ljudi u budućnosti koji će znati to da reše i koji će biti pošteniji prema svom narodu i reći mu da je relanost malo drugačija "Sad kažete da će to da ostane...neka ostane, živimo i ekonomski nam ne ide baš loše i bez toga. Ali to je loše. Šta očekujete od nas sutra, o čemu vi hoćete zapravo da pričate sa Srbijom, o onome što biste vi voleli. Ne, to su veoma bolni razgovori za mene, strašno bolni ali i za vas moraju da budu, a ne da budu laki i lepi " Govoreći o povezivanju u regionu, uključujući inicijativu "mali šengen", Vučić kaže da on to želi kao uslov našeg napretka.

"Sada hoćemo da napravimo neki uzorak, na osnovu čega bi svi drugi mogli da uđu da to vide, da vide da time ne narušavamo ničiji suverenitet. To je najlasksi način za prevazilaženje problema, uključujući Srbe i Albance", kaže on.

Cilj je da se za ljude obezbedi brži protok, da roba ide brže, da troškovi budu manji.

"A onda će nam jednog dana pasti na pamet da sve granice prolazimo bez pasoša nego sa ličnom kartom, a onda ćemo da ukinemo te granice, ne političke, već ekonomske barijere", kaže Vučić i dodaje da Edi Rama to odlično razume, da je to u apsolutnom interesu i albanskog i srpskog naroda.

Na pitanje da li planira posetu Kosovu, kaže: "Šta ja da planiram, kad ovi ne mogu da se loptaju".

Ilustracija foto: Serbian Presidential Press Service via AP

"Znate da ja mogu da uđem, i onda da pravimo probleme, ali t omi ne pada na pamet. Ako jednom budemo vodili neke razgovore onda ću da dođem da se obratim svom narodu, nadam se da će ponekad neko od Albanaca želeti da čuje nešto", kaže on.

Voleo bi da poseti Albaniju, Skadar, Valonu: "Kada sam bio u Tirani sasvim sam se normalno osećao, najavljivali su neke proteste protiv mene, i sad neki viču ovde, svaki dan je to kod mene, navikao sam na to, ništa novo.

(Kurir.rs/Tannjug)

Kurir