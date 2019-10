PREDSEDNIK VUČIĆ SA PREDSTAVNIKOM NORVEŠKE ZA ZAPADNI BALKAN: Vrlo dobar sastanak sa prijateljem Srbije Arneom Bjornstadom (FOTO)

Vrlo dobar sastanak sa prijateljem Srbije, Arneom Bjornstadom, specijalnim izaslanikom Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške za Zapadni Balkan, bivšim ambasadorom Kraljevine Norveške u Beogradu

