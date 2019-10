SRAMNO! BAHATI ĐILAS: Psovao policajca, pa tražio da dobije otkaz!

Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, tražio je da saobraćajni policajac Dejan Stević, koji ga je zaustavio tokom vožnje jer je kršio propise, dobije otkaz.

Stević je pre dva dana ispričao kako je došlo do nemile situacije sa jednim od lidera opozicije, a koji je u to vreme bio na vlasti kao direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije Borisa Tadića.

- Uočio sam vozilo u prekršaju, koje se kretalo žutom trakom. Pokušao sam da zaustavim vozilo, ali vozač nije hteo da stane. Nije uočio da ja imam motocikl, kada je video da idem ka vozilu, on se nebezbedno vraćao unazad. Tada sam prišao vozilu, vidim da je vozač ugledan čovek, tako je izgledao, jer u prvih nekoliko sekundi napravite profil osobe. Kada sam mu tražio isprave, dao mi je vizitkartu - kazao je Stević u „Hit tvitu“, kao i da mu je Đilas tada rekao: „Evo ti kartica, da znaš ko te je ostavio bez posla!“

Čekao sam drugog sina

- Posle sat vremena bio sam pozvan u mesto gde nam je baza. Funkcioner koji je meni bio nadređen rekao mi je: „Dečko, traže tvoju glavu. Znaš li koga si zaustavio?“ Nazivali su me pogrdnim imenima, pokušavao sam nekim argumentom da se ogradim. Tada sam čekao drugog sina, supruga bez posla, a ja gubim posao u tom trenutku. Policijske plate nisu bile visoke. Suze moje supruge i zabrinutost na licu mojih roditelja ne mogu da zaboravim - kazao je Stević.

Srećom, on je razgovor sa Đilasom snimio diktafonom, i to vođen slučajem kolega koje su zbog slične stvari unazađene, pa ga je, kako je rekao, trampio za svoju glavu.

- Kada sam razgovarao sa rukovodiocima, ja sam taj snimak menjao za moju glavu, za moj mir - naveo je Stević.

Sociolog Milan Nikolić kaže za Kurir da su političari nadmeni i da je kod nas redovna pojava da se stavljaju iznad zakona.

- Generalno, naši političari jesu nadmeni, jedno su kad su u opoziciji, a drugo kad su na vlasti. Kod nas je redovna pojava da se vlast zloupotrebljava i da se političari stavljaju iznad zakona. Ni građani ne smatraju da političari treba da se ponašaju kao ostali građani. To je posledica nedemokratske istorije - smatra Nikolić.

Mora osuda

Prema rečima sociologa Vladimira Vuletića, bahato ponašanje, posebno ljudi na vlasti i moćnika, uvek izaziva revolt stanovništva:

- Nekada se on ne vidi golim okom, čak se može učiniti da mu se ljudi povinuju, ali ljudi koji su bili izloženi poniženju ne zaboravljaju takve situacije. Političari koji zavise od glasova birača moraju uvek da vode računa da izbegnu situacije u kojima dolazi do izražaja njihova osionost prema malom čoveku ako hoće uspeh na izborima.

Aleksandar Vučić

ĐILASU SU DRUGI NIŽA RASA foto: Predsedništvo Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je juče da je preslušao snimak u kojem Đilas preti saobraćajnom policajcu, navodeći da je to bahatost u kojoj se drugi vide čak i kao niža rasa.

Prema njegovim rečima, bahatih ima i „kod nas“, ali moraju da znaju, naglasio je, da će imati konsekvence.

- Mislite da nema onih koji se tako ponašaju, a pozivaju na to da navodno imaju moju podršku - rekao je Vučić.

PRETIČE PREKO PUNE LINIJE Đilas je nedavno svoj džip čija je vrednost oko 100.000 evra, parkirao nasred pešačkog prelaza dok je on sedeo u jednom poznatom restoranu. Snimljen je i kako džipom juri na sastanak opozicije u Šabac i pretiče preko pune linije, što je najstrože zabranjeno zakonom.

PRIMERI ĐILASOVOG BAHAĆENJA Napao čoveka zbog pitanja! foto: Screenshot Miroslav Ranković, meštanin Ralje, pretrpeo je pravi pakao kada je hteo da postavi pitanje Đilasu u vreme dok je ovaj bio gradonačelnik (2011). Đilasa je pitanje toliko iznerviralo da je Rankovića uhvatio za rukav jakne i počeo da ga vuče uz psovke. Nakon toga naredio je obezbeđenju ga „ukloni“.

- Podneo sam prijavu protiv Đilasa, ali je sudija odbacila optužbe, a da niko nije bio ni saslušan. Gradonačelniku sam postavio pitanje kako objašnjava da su nabavljeni višestruko skuplji delovi za mašine nego što je bilo u drugoj ponudi - kazao je Ranković. Đilasove gorile pretukle čoveka foto: Aleksandar Pavlović Đilasovi telohranitelj su 2008. pretukli Milorada Marčetu prilikom posete Borisa Tadića i Dragana Đilasa SO Grocka. Tadić se rukovao sa Marčetom u masi ljudi, a on mu je rekao: „Predsedniče, vama svaka čast, ali šta će vam ovi lopovi pored vas?“, pokazujući na Đilasa. Nedugo po odlasku Tadića i Đilasa, Marčeti je prišao krupan mladić i udario ga pesnicom u glavu. Vređao novinare U vreme dok je bio gradonačelnik, 2013, Đilas je novinaru Politike na pitanje po kojoj ceni je prodao 25 odsto vlasništva nad svojom kompanijom „Dajrekt medija“, rekao: „Zini da ti kažem!“

Đilas je novinaru još dobacio i: „Napiši još koji komentar o busplusu...“ Upao u RTS, pa udario mladića foto: Screenshot Đilas je, zajedno sa ostalim liderima opozicije, upao u zgradu RTS u martu 2019. Na jednom od snimaka vidi se Dragan Đilas kako udara mladića, jednog od učesnika protesta. Pi*ko pe*erska!

Na jednom od protesta Đilas je prostački izvređao i psovao studente iz levičarskog pokreta „Marks 21“, koji su učestvovali u tom skupu.

- Idi leči se, bre, pi*ka li ti materina! - vređao je Đilas omladinca koji mu je govorio da je „opljačkao njegove roditelje svojim privatizacijama“.

- Pi*ka li ti materina pe*erska! - dobacio mu je Đilas. Tukao tasta foto: Damir Dervišagić Đilas je tokom brakorazvodne parnice od druge supruge Ive napao nju i njenu majku u stanu na Vračaru. Da bi odbranio ćerku i suprugu, Đilasu je put preprečio Boban Pelević, koga je bivši zet udario u glavu. Skandal je izbio zbog novca - podele imovine.



Kurir.rs/Katarina Blagović Foto: Screenshot,Jelena Obradović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir