VUČIĆ JASAN: Traže nam priznanje Kosova, a ne nude ništa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da svi od Srbije stalno očekuju priznanje Kosova i postavio pitanje - a šta bi Srbija tim priznanjem trebalo da dobije, da li je to članstvo u EU do 2025. godine, a da mu odgovaraju "Aleksandre, vi ste pragmatičan čovek, vidite situaciju..."

Vučić je na konferenciji "EU i Srbija: zajednička sudbina", na kojoj je sa bivšim predsednikom Evropskog saveta i premijerom Belgije Hermanom van Rompejom razmenio stavove i iskustva na temu evropske budućnosti Srbije, rekao da mu je koristan glas iskrenog i poštenog čoveka kakav je Rompej.

Ukazao je da je Srbija uradila mnogo toga po pitanju ispunjavanja Briselskog dogovora, a da s druge strane Priština nije ispunila jedan uslov, formiranje Zajednice srpskih opština.

"Šest od 15 tačaka govori o uspostavljanju Zajednice srpskih opština, oni čak i danas kažu da to nisu spremni da učine", preneo je Rompeju Vučić.

Konstatovao je da Srbija mora da uradi još mnogo toga na svom evropskom putu, ali da se, uvek kada je reč o putu Srbije ka EU, nameće pitanje Kosova.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Vučić je obraćajući se na panelu naveo i današnji primer manipulacije Prištine "otrovnim" glasačkim listićima.

Kaže, danas smo dobili potvrdu od albanskog medicinskog tima da nema nikakve toksične materije i upitao: "Ko će to sada da porekne u svetskim medijima", uz konstataciju da je reč o jednoj od namonstruoznijih propagandi sa ciljem da se Srbi opišu kao teroristi koji žele da naude Albancima.

Vučić je Rompeju potvrdio svoju spremnost da o kosovskom problemu govori uvek istinu i da je zbog toga kada je govorio o situaciji na KiM, da će kompromisi biti bolni za nas i kako bi trebalo da se ponašamo pametnije, te da moramo da se bližimo EU, izgubio tri procenta glasova.

To "nežne" srpske uši ne žele da čuju, lakše im je da veruju da će EU da se raspadne, rekao je Vučić.

Kaže i da mu je teško da objasni kada ode u BiH, gde ga Srbi pitaju kako to svi imaju pravo na samoooprtedeljenje, a samo Srbi nemaju, i da nema pravi odgovor na to.

"Izgubili smo mnoge stvari tokom devedesetih, dosta smo pogrešnih proračuna uradili, ali ljudi u Srbiji ne mogu to lako da progutaju", konstatovao je Vučić i podsetio da prištinske takse traju više od godinu dana.

foto: Printscreen/Tanjug

To govori o međunarodnoj zajednici, rekao je on i kao primer naveo da je Mogerini Severnoj Makedoniji obećala otvaranje pristupnih pregovora posle Prespanskog sporazuma a da se to nije desilo.

"Govorim na ovakav način jer svi od Srbije očekuju da prizna Kosovo, pitam šta se tu nudi Srbiji, da će jednog dana biti EU...", kaže Vučić.

Kada će Srbija u EU - možda je najjasnije iz kratkog dijaloga Vučića i Rompeja, koji je usledio nakon istog tog pitanja predsednika Srbije Rompeju, na šta je usledio opširan, ali ne konkretan odgovor, pa je Vučić ponovio: Vučić: Pitam vas kad ćemo u EU? Rompej: šta god da vam kažerm, ne biste mi verovali.

"Ako ne rešimo kosovsko pitanje, naša ekonomija neće biti održiva"

Vučić je rekao danas da je veoma zadovoljan ekonomskim reformama koje se sprovede, iako ljudi i dalje žive skromno, ali bolje nego pre, te upozorio da, ako ne rešimo kosovsko pitanje, naš ekonomski razvoj neće biti održiv.

Ljudi, prema njegovim rečima, to ne znaju i ne žele da znaju, niti čuju, jer građani Srbije imaju nežne i osetljive uši koji nisu navikle na loše vesti.

Vučić je, odgovarajući na pitanje šefa Delegacije EU u Srbiji Sema Fabricija, koji je konstatovao da EU predstavlja razum i racionalnost, ali i da su i građani EU takođe emocionalni, kako može da se prevaziđe dilema da Srbija gleda na EU kao nešto što je pravi put, rekao da je ukazao da u Srbiji nemamo dovoljno emocija da bismo podržali evropski put Srbije.

"Imamo sve racionalne elemente kada je reč o trgovinskoj razmeni, stranim ulaganjima, pa čak i ako govorimo o miru, stabilnosti, bezbednosti. Ali kada razgovaramo o emocijama to je drugačije", objasnio je on.

Vučić je istakao da je kosovsko pitanje problem srpskog naroda koji moramo da prevaziđemo.

"Bio sam mnogo radostan kada sam prvi put čuo da postoji mogućnost da Folksvagen (VW) dođe u Srbiju. Mislim da bi to sve promenilo u zemlji. Ljudi bi drugačije razmišljali. Mislio sam da je to velika prilika. VW je otišao u Tursku, sada ne ide u Tursku, ali, izabraće bez sumnje Bugarsku, neće to biti Srbija", kazao je predsednik Srbije na konferenciji "EU i Srbija: zajednička sudbina?".

Ukazao je da je tako razmišljao o tome zbog emocija kod građana, i podsetio da su ljudi pozitivno reagovali na posetu francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji nije obećao mnoge stvari, ali je pokazao poštovanje, zahvalnost i da ceni srpski narod.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

"Sve je to pitanje emocija. Kada razgovaramo sa Evropljanima, da li oni pokazuju poštovanje? Neki da, neki ne. Dođu i kažu 'morate da rešite kosovsko pitanje, da priznate Kosovo'. I onda očekujete da vidite emocije sa naše strane?", upitao je Vučić i nastavio: "Videli ste Makronove ocene u istraživanjima koje su munjevito otišle u nebo, kao i Tuskove kada je došao ovde i pokazao poštovanje prema našoj državi. To je sve emotivno, ne racionalno pitanje".

Vučić je dodao da ljudi nisu glupi i da, kada se odlučuju da napuste zemlju i idu da rade negde, ne idu u Kinu, Tursku, već u EU, ali da, ako ih pitate koga više vole, da li Kinu ili Holandiju, 65 odsto bi reklo Kinu.

On je kazao da bi građani Srbije želeli da dobiju jasne garancije od EU kako će izgledati budućnost naše zemlje, a onda da kažu šta možemo da ispunimo.

"Kada je reč o racionalnim elementima svi su na strani evropskog puta", zaključio je Vučić, dodajući da Fabrici to isto može da vidi kroz istraživanja.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir