ANA BRNABIĆ O UČLANJENJU U SNS: Njima je cilj da menjaju Srbiju nabolje, drugima samo da pobede na izborima! Premijerka progovorila i o KiM, taksistima...

"Najvećem broju stranaka je cilj da pobede na izborima SNS-u je cilj da menja Srbiju nabolje. To je velika razlika, zbog čega sam osećala da želim članstvom lično da podržim naprednjake. Funkcija u stranci mi nije potrebna - najveću podršku SNS-a dobila sam i pre nego što sam postala član, kada su mi ukazali najveću moguću čast i predložili me da postanem predsednica Vlade Srbije" - kazala je Ana Brnabić u intervjuu za Novosti.

"Zahvalna sam Aleksandru Vučiću što je verovao u mene i pozvao me da menjamo Srbiju zajedno, i SNS-u što me je podržao. U stranci bih volela da radim sa mladim ljudima, koji će sutra imati odgovornost za to kako naša zemlja izgleda" - dodala je ona.

- SNS je pokazao da je stranka koja brine o ljudima, a ne o popularnosti. Kada su dobili poverenje građana, preuzeli su odgovornost i sproveli teške mere koje su bile neophodne da se naša zemlja izvuče sa ivice ambisa. Te mere bi mnogi okarakterisali kao političko samoubistvo, zato ih drugi nisu sprovodili. SNS je više brinuo o zemlji nego o stranci, i građani su ih nagradili. SNS je takođe jedina stranka koja, nakon pobede na izborima, nije mislila da je završila posao i da je vreme da uživa u povlasticama i privilegijama, već je pobedu na izborima tretirala kao početak marljivog rada - zaključuje Ana Brnabić.

Ona se dotakla i teme Kosova i dijaloga sa Prištinom.

- Na dijalogu Beograda i Prištine danas insistiraju zemlje koje su 2008. podržale jednostrano proglašenu nezavisnost, što pokazuje da je ova tema daleko od rešene, kao što su to mnogi smatrali. Pozicija Srbije je danas potpuno drugačija nego što je bila, i to je rezultat svega što je godinama radio predsednik Vučić. Pokazao je liderstvo protiveći se zamrznutom konfliktu i odbio da gura problem pod tepih ostavljući njegovo rešavanje generacijama koje dolaze. Nije kalkulisao sa svojim rejtingom, i to je prepoznato u međunarodnoj političkoj areni. Što se dijaloga tiče, mi se ne slažemo sa SAD, Nemačkom i Francuskom po pitanju statusa KiM, ali je važno da o tome razgovaramo. Podrška Kine i Rusije nam je veoma značajna. U sam dijalog je dobrodošao svako ko je spreman da pomogne, ali nije na nama da kroz ucene utičemo na format dijaloga, kao što to Priština pokušava.

O taksistima Premijerka se osvrnula i na proteste taksista koji su juče okončani. - Mislim da tako radikalne mere nikada nisu način za rešavanje problema. Taksisti rade težak i neretko opasan posao, i moje je da razumem njihove probleme i sa njima radim i razgovaram, kao i sa svima u ovom društvu. Žao mi je što su se tenzije podigle na nivo da je razgovor postao skoro pa nemoguć, prihvatam svoju odgovornost za to i drago mi je što se predsednik umešao da smiri tenzije. To je pravi primer kako radi jedan tim i kako izgleda kada imate odgovornog predsednika i koliko to za državu znači.

